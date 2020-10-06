Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – На 47% снизился объем пассажироперевозок в авиаотрасли Казахстана за восемь месяцев, сообщает пресс-служба министерства индустрии инфраструктурного развития РК.

«Аэропортами Казахстана за восемь месяцев обслужено порядка 6,2 млн пассажиров, что на 47% меньше значения прошлого года (11,8 млн человек). Показатель перевезенных пассажиров составил 3,2 млн пассажиров, данное значение на 43% меньше значения аналогичного периода прошлого года (5,6 млн пассажиров)», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, на отрицательную динамику показателей повлияли введенные ограничения на выполнение авиарейсов на территории РК в связи с распространением пандемии коронавируса.

«В настоящее время, осуществляются внутренние рейсы, а также прямые международные пассажирские рейсы в 11 стран: Южная Корея, Нидерланды, ОАЭ, Германия, Турция, Беларусь, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Египет и Россия. При этом, полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности в соответствии с постановлением главного санитарного врача на транспорте», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что во всех аэропортах страны проводятся дезинфицирующие работы, установлены санитайзеры для обработки рук, соблюдаются карантинные меры (социальное дистанцирование, обязательное ношение масок и перчаток). При входе в здание проводится бесконтактная термометрия пассажиров и работников аэропорта.