Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1909,6.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 9,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1620,49 (+4,08), а в британских фунтах – 1472,49 (+5,01).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.