По реалистичному сценарию мы сможем избежать жестких ограничений в 2020 году – Токаев

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – По реалистичному сценарию Казахстан сможет избежать жестких ограничений в 2020 году, считает президент Касым-Жомарт Токаев.

«По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жестких ограничительных мер в этом году. Нужно бороться с пандемией вместе. Правительству и акимам регионов обеспечить неукоснительное исполнение всех моих поручений», — сказал Токаев в среду на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он отметил критическую важность коммуникаций и обратной связи власти с гражданами Казахстана.

«Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей. Необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения. Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактических мер», — сказал Токаев.