Алматы. 7 октября. КазТАГ – Около 30 машин застряло на перевале в Алматинской области из-за снегопада, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

«6 октября 2020 года в 16.40 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Кегенском районе, на 15 км автодороге областного значения Кеген-Аксай, на перевале «Кеген», в результате обильных осадков виде снега произошло скопление автомашин», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, по прибытию на место происшествия сотрудниками Отдела по ЧС Кегенского района было установлено, что из-за снегопада высотой 7-8 см, автомашины с летними шинами не могут подняться на подъем, в общем на перевале застряли 27 автомашин, шесть из них грузовых.

«Сотрудниками ДЧС в село Кеген были эвакуированы четыре человека — это мужчина, ехавший в больницу, и женщина с двумя детьми. Работниками ТОО «Казахавтодор», проведена работа по очистке и подсыпки инертными материалами автодороги», — пишет пресс-служба.

Уточняется, что в данное время снегопад остановился, автомашины проезжают в транзитном режиме.

Жертв и пострадавших не зарегистрировано.

«Во избежание подобных ситуаций ДЧС Алматинской области рекомендует обращать внимание на погодные условия и штормовые предупреждения, перед выездом в дорогу, где имеется угроза выпадение осадков в виде снега, обязательно заменить летние шины на зимние и иметь с собой в машине: лопату и топор; теплые вещи; спички и свечи; запас продуктов и ГСМ; набор инструментов и буксировочный трос; заряженный мобильный телефон», — резюмируется в сообщении.