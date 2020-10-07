Токаев поздравил Путина с днем рождения и обсудил с ним сотрудничество РК и РФ

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и обсудил с ним сотрудничество Казахстана и России, сообщает Акорда.

«Состоялся телефонный разговор главы государства с Президентом России Владимиром Путиным. Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера с днем рождения. Президент Казахстана подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Российская Федерация добилась заметных успехов в социально-экономическом развитии, обрела статус авторитетного государства, без участия которого невозможно решить мировые и региональные проблемы», — говорится в сообщении в среду.

Токаев поблагодарил Путина за большой вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Казахстаном и Россией.

«В ходе беседы была отмечена важность координации действий двух государств в борьбе с пандемией коронавируса. Собеседники обсудили ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Также состоялся обмен мнениями по событиям в Кыргызстане. Главы государств высказали надежду на скорейшую стабилизацию общественно-политической обстановки в братской стране. В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на благо России», — сказано в сообщении.