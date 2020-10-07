Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Нур-Султане и пяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»,

«8 октября ночью и утром в Акмолинской области ожидается местами туман, гололед, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-18 метров в секунду. В Нур-Султане 8 октября ночью и утром ожидается туман, гололед. Вероятность шторма – 90%», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В Костанайской области в четверг местами ожидается туман. Ветер северный, днем местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

«Днем 8 октября в Кызылординской области ожидается ветер северный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма – 90-100%», — сказано в сообщении.

В Карагандинской области в четверг местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается 70-75%.

«8-10 октября в Жамбылской области местами ожидается туман. 9-10 октября местами ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Ночью и утром 8-10 октября местами сохраняются заморозки -5. Вероятность шторма – 90-95%», — предупредили синоптики.