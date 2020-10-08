Ассоциация вузов РК о бесплатном образовании: Нам что, все население обучать что ли?

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Если вернуть бесплатное образование в вузах, придется обучать все население, заявил президент Ассоциации вузов Казахстана Рахман Алшанов.

«Сейчас министерство ежегодно увеличивает число грантов – сколько нужно учителей, врачей, столько и заказывает. А просто абстрактно всех обучать бесплатно – как завтра картина будет складываться? Все захотят учиться. А завтра придет с дипломом, скажет: «Дай мне работу!» А работы, скажет нет: «Ты мне дал диплом». Да, во многих странах есть, в целом ряде стран есть. (…) Но куда, всех что ли обучать, все население? Я думаю, коммунисты, может, правильно думают, но те времена уже прошли немного», — сказал Алшанов на брифинге «О повышении качества высшего образования» в четверг.

При этом он заявил, что «магистранты уходят преподавать в школы, почувствовав запах денег».

«Сейчас даже ректор Нархоза говорит: «Для частных вузов вообще поля не осталось, все забирают гранты». Гранты увеличили, для педвузов вообще в этом году свыше 70 баллов поступали, медалисты поступали, потому что учителя сейчас получают больше, чем преподаватели вузов. Магистранты уходят преподавать в школу, почувствовав запах денег. Правительство приняло хорошее решение, впервые кардинальное решение, в итоге вот такое вот движение. Поэтому для желающих учиться на педагогических специальностях, на других специальностях, хорошие условия созданы. Медикам увеличили, другим увеличили», — отметил президент Ассоциации вузов.