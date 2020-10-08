Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Шымкенте и пяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«9 октября в Туркестанской области ночью местами ожидается туман. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Ночью местами сохраняются заморозки -3. В Шымкенте ночью 9 октября на поверхности почвы сохраняются заморозки -2. В Туркестане днем 9 октября ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью сохраняются заморозки -1-3. Вероятность шторма – 90-95%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

Ночью в пятницу в Карагандинской области местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 70-75%.

«Днем 9, сутки 10 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед, ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 9, сутки 10 октября ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в сообщении.

Ночью и утром в пятницу в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 85-90%.

«9 октября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер северный, северо-западный местами 15-20метров в секунду. Ночью 9 октября в Кызылординской области на севере ожидается заморозки -3. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-100%», — предупредили синоптики.