Экс-работник прокуратуры и банкир хотят подкупить суд по изнасилованию в Алматы – адвокат

Алматы. 8 октября. КазТАГ – В Алматы экс-сотрудник районной прокуратуры и топ-менедежер одного из банков, обвиняемые в групповом изнасиловании, пытаются подкупить суд, заявила адвокат Жанна Уразбахова.

«В деле есть факты, подтверждающие, что имело место передача денег, обсуждались возможные пути решения – кто, с кем, через кого. Обсуждались даже суммы, фамилии людей, которые должны были им помочь. Все это подтверждается переписками через мессенджер WhatsApp и показаниями свидетеля. Кроме того, накануне освобождения банкира, судя по переписке, его друзьям уже было известно, что прокурор района примет решение отпустить подозреваемого. Это рождает определенные вопросы – откуда они могли об этом знать накануне? Процессуальные решения принимает только прокурор, что это если не коррупция?» — заявила Уразбахова.

По ее словам, один из насильников пытался урегулировать уголовное дело через сотрудников полиции и друга, работающего в департаменте комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Алматы. Однако, «несмотря на явные факты коррупции со стороны правоохранительных органов, антикорр до сих пор не начал расследование». ПО словам адвоката, «МВД и КНБ до настоящего момента официально не отреагировали на эти заявления».

Кроме того, Уразбахова сообщила, что на пострадавшую и на ее адвокатов оказывается давление.

«Ко мне регулярно с различных номеров поступают звонки, просят, чтобы мы повлияли на жертву и пошли на примирение с насильниками. Все время пытаются вывести на какой-то разговор, на встречу, намекают, что нам нужно для того, чтобы пострадавшая «простила» их. Хотя мы с самого начала заявляли, что примирение сторон невозможно! Принципиальная позиция девушки – наказать обоих подсудимых», — сказала юрист.

По ее словам пострадавшую «преследуют родственники насильников, вламываются в ее дом, в соцсетях распространяется клевета в ее адрес».

При этом, по мнению адвокатов потерпевшей, в Казахстане жертвы сексуального насилия никак не защищены.

«В Уголовно-процессуальном Кодексе есть меры защиты, предусмотренные законом, но они не рабочие, как мы видим в рамках этого дела. Мы просили у следствия защиту для девушки, но ее так и не получили. Я не помню каких-либо прецедентов, когда жертву насилия защищали, сколько было громких изнасилований, и групповых в том числе, жертва всегда подвергается гонениям, страшному психологическому воздействию. Их персональные данные намеренно раскрываются, как мы это видели в «деле Тальго» и группового изнасилования в Иссыке, организовывается травля девушек и они впадают в суицидальные состояния. Мы считаем, что на законодательном уровне пора уже принять какой-то акт, защищающий не только персональные данные жертвы, но и ее семьи», — отметила Уразбахова.

По мнению адвокатов потерпевшей, необходимо ввести уголовное наказание за преследование со стороны родственников насильников, поскольку сейчас никакая ответственность за это не предусмотрена.

Напомним, 27 августа МИА КазТАГ сообщало, что в Алматы за групповое изнасилование судят экс-сотрудника районной прокуратуры и топ-менедежера одного из банков. По информации потерпевшей стороны, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года девушка была избита и изнасилована в квартире топ-менеджера одного из казахстанских банков второго уровня. Как отмечали адвокаты, они были знакомы, и пострадавшая доверяла банкиру, который заманил ее обманным путем, не сообщив, что приедут его знакомые. Адвокаты сообщили, что в тот же день подозреваемый проиграл значительную сумму в казино. Второй подозреваемый является бывшим сотрудником прокуратуры Алматы, также он работал в прокуратуре Бостандыкского района. Оба, по версии потерпевшей стороны, насильно удерживали девушку и надругались над ней до утра. Экспертиза зафиксировала многочисленные ссадины и гематомы на ее теле.