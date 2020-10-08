Масимов обсудил с Омурбеком Суваналиевым вопросы нацбезопасности

Алматы. 8 октября. КазТАГ – Председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов обсудил с исполняющим обязанности секретаря Совета безопасности Омурбеком Суваналиевыма Кыргызстана вопросы национальной безопасности по телефону, сообщают пресс-центр государственного комитета национальной безопасности КР.

«В ходе разговора обсуждались вопросы взаимодействия в плане обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также с транснациональными преступными группировками», — говорится в сообщении в четверг.

По словам Масимова, совместная работа между спецслужбами двух братских стран будет продолжена в рамках партнерских договоров.

«Глава КНБ РК выразил уверенность в том, что силовые и правоохранительные органы КР смогут нормализировать ситуацию и общественный порядок в короткий срок», — отмечается в сообщении.

Ранее МИД РК выразил озабоченность угрозами в адрес казахстанцев в Кыргызстане.