Nur Otan без ручки

Чем ручные «пони» лучше старых «кляч», и почему итоги праймериз в партии власти не интересны президенту, премьеру и другим носителям реальной власти

Сегодня, когда уже объявлены триумфаторы внутрипартийных выборов партии Nur Otan, ответ на вопрос «зачем они были нужны?» стал еще менее ясен, чем перед началом кампании. Тогда первый заместитель Нурсултана Назарбаева по партийной линии Бауыржан Байбек не скрывал, что партии нужна свежая кровь, допуская даже появление среди новобранцев носителей «конструктивно оппозиционных» взглядов – «молодых, активных, креативных, болеющих за страну». Позже появилась несколько другая формулировка: в праймериз может участвовать любой гражданин, «разделяющий программные цели партии». Иначе говоря, чужие здесь не ходят.

А на днях знакомый депутат мажилиса от партии власти полушутя-полусерьезно назвал главную, на его взгляд, цель нуротановских праймериз – вычистить из депутатских рядов (маслихатов и особенно мажилиса) «старых кляч», то бишь, избранников пенсионного возраста. И добавил: «Я этого возраста благополучно достиг, но будь мне не 63, а вполовину меньше, ни за что не стал бы играть в эти «внутрипартийные выборы». Действительно, среди десяти с лишним тысяч человек, прошедших через голосование с 1 по 4 октября, действующих мажилисменов – раз-два и обчелся. На вопрос «почему?» мой собеседник ответил, не задумываясь: «Нравы и порядки во фракции – пожестче, чем в армии или в зоне». По его словам, все депутатские запросы премьеру, министрам и руководителям других госорганов перед их оглашением просматривает глава фракции (сегодня фракцию Nur Otan возглавляет Нурлан Нигматулин, он же – спикер палаты). Любая общественная инициатива отдельно взятого депутата «через голову» фракции, мягко говоря, не приветствуется. Короче, парламент строгого режима…

Парадокс в том, что депутаты возраста 60+, в свое время успевшие застать парламентско- президентскую «вольницу», царившую в первой половине 90-х, в условиях сегодняшнего «безгласно согласного» депутатского болота чувствуют себя менее комфортно, чем 43-45-летние (возраст среднестатистического участника праймериз). А еще более молодые – 25-30 лет отроду – в условиях жесткой партийной дисциплины и вовсе – как рыбы в воде: они «заточены» на то, чтобы сделать государственную карьеру. Они – ровесники суверенитета – не знают другой реальности. Они еще не устали неотрывно глядеть в один рот – президента, премьера, акима, лидера партии… Депутаты от правящей партии из них получились бы что надо – молодые, энергичные, всегда готовые служить – пусть и только для того, чтобы выслужиться. Вот на них и надо было делать ставку партийной «головке».

Но нуротановские бонзы, похоже, предпочли перестраховаться: в числе праймеристов-победителей почти нет необстрелянных юнцов, горящих желанием прокатиться на партийном «социальном лифте» в большую политику. Желающие были – и в немалых количествах, но в итоге на партийном манеже – все те же. Даже в традиционно богатой человеческим капиталом южной столице лавровые венки победителей примерили аким одного из городских районов, ректор вуза, директриса НИШ, функционер молодежного крыла Nur Otan и другие, возможно, достойные, но вполне состоявшиеся, заматеревшие персонажи. Аналогичная картина в Нур-Султане. И где же, позвольте спросить, молодые, активные да креативные?

Разумеется, победа в праймериз еще далеко не гарантирует мандата регионального и тем более – республиканского депутата. Окончательный список кандидатов в депутаты большого и малых парламентов будет оглашен ближе к парламентским выборам. И не факт, что в него войдут все сегодняшние счастливчики или даже большая их часть. Однако, общее представление о качестве политсилы, которой предстоит в этих парламентах доминировать, можно получить уже сейчас. И это качество, мягко говоря, оставляет желать… К слову, аналогичные мысли навевает изучение так называемого «президентского кадрового резерва», костяк которого составляют не самые молодые (и, судя по их сегодняшним должностным позициям, не слишком успешные) действующие чиновники.

Такое «пополнение» если и годится на что-то, то никак не выше позиции районного акима в столице или другом крупном городе. А ведь, судя по сентябрьскому посланию президента, Касым-Жомарт Токаев нацелился на обновление (в том числе, кадровое) всего государственного аппарата. Но, увы, власть, десятилетиями подбираемая исключительно по критерию личной преданности, сегодня не способна обновить саму себя. Она может только воспроизвести себя прежнюю – причем, в гораздо худшем «исполнении».

Причина — жесточайший кадровый кризис, уже не первый год свирепствующий в стране. Даже на пост главного по стратегическим реформам президент вынужден назначить человека, у которого за душой нет ни одного успешного реформаторского начинания – если, конечно, не считать таковым перенос из Алматы в столицу офиса Нацбанка. И партия власти – плоть от плоти породившего ее автократического государства – больна той же кадровой недостаточностью.

Результаты праймериз – яркое подтверждение такого «диагноза». В «главной партии страны» сегодня и близко нет фигур уровня Марата Оспанова, Александра Павлова или даже Сергея Терещенко. Сегодняшний Nur Otan еще держится на остатках харизмы и влияния своего председателя. Но очевидно, что партия утратила (или, точнее говоря, стремительно утрачивает) свою роль главной идеологической скрепы исполнительной вертикали.

Почему? Да потому, что человеку, де-факто стоящему сегодня на вершине власти, такая скрепа просто не нужна, хотя Касым-Жомарт Токаев и числится в ее руководящих органах. Президент медленно, не всегда последовательно, но все-таки пытается отстраивать свою систему власти, в которой нет места для «именной» партии его предшественника. И никто не удивится, если спустя некоторое время после ухода последнего со сцены Касым-Жомарт Кемелевич сдаст свой партбилет…

Другие члены политбюро тоже относятся к Nur Otan как к чемодану без ручки. Не случайно член бюро политсовета, премьер-министр Аскар Мамин так и не выполнил партийное поручение Нурсултана Назарбаева – не написал проект партийной программы. Спрашивается, с чем же, кроме условно обновленного партсписка, Nur Otan пойдет на выборы? На предстоящую парламентско-маслихатовскую кампанию у «правящей партии» еще хватит мощей. А дальше?

То, что происходит сегодня у наших южных соседей, на первый взгляд, кажется чем-то экзотическим – не про нас. Но в условиях усугубляющегося кризиса мы рискуем уже через несколько лет «стать киргизами». Даже депутаты действующего пока парламента все громче заявляют об «обнищании масс» и растущем социальном напряжении.

В такой ситуации нуротановский «социальный лифт» должен был привезти наверх не акимчиков, ректоров и директоров (их и среди нынешних депутатов хватает), а людей, понимающих, к чему пришла страна и куда ей идти дальше. Людей, готовых взять на себя ответственность за выбор этого пути. Увы, такого понимания и такой ответственности нет у абсолютного большинства тех, кто носит в кармане заветный партбилет – будь то депутаты, министры или акимы.

Что остается делать в таком случае? Правильно, играть в праймериз, чтоб хотя бы заменить отслуживших свое «старых кляч» на более презентабельных «пони» — с виду резвых, но давно прирученных.

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