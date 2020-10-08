Почти вдвое сократилась за первое полугодие чистая прибыль аэропорта Алматы

Алматы. 8 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистая прибыль АО «Международный аэропорт Алматы» за первое полугодие 2020 года сократилась по сравнению с первым полугодием 2019 года в 1,9 раза, до Т2,3 млрд, сообщила компания.

«Чистая прибыль АО «Международный аэропорт Алматы» за первое полугодие 2020 год составила Т2,35 млрд, что в 1,9 раза меньше прибыли за первое полугодие 2019 года. Прибыль до налогообложения за отчетный период сократилась в 1,8 раза и составила Т3 млрд, операционный убыток составил Т1 млрд, валовая прибыль – сократилась в два раза, до Т3 млрд, выручка – в 1,4 раза, до Т25 млрд», — отмечается в консолидированной финансовой отчетности компании, опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Активы АО «Международный аэропорт Алматы» за первое полугодие 2020 года сократились на 8%, до Т85,5 млрд: долгосрочные активы за отчетный период сократились на 22%, до Т57,8 млрд, краткосрочные активы, напротив, увеличились на 25%, до Т27,8 млрд.

Долгосрочные обязательства компании за отчетный период сократились в 3,4 раза, до Т2,6 млрд, краткосрочные обязательства – в 1,8 раза, до Т4,2 млрд, капитал компании увеличился на 3%, до Т78,7 млрд, уставный капитал не изменился и составил Т78 млн.