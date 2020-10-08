Парламент РК одобрил ратификацию договора с Украиной о правовой помощи по уголовным делам

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной о правовой помощи по уголовным делам».

«Основной задачей законопроекта является регламентация взаимодействия компетентных органов двух государств по вопросам правовой помощи по уголовным делам о преступлениях.(…) В пункте 2 статьи 1 настоящего договора предусмотрены следующие условия правовой помощи: вручение документов; определение местонахождения или идентификацию лиц и предметов; временную передачу лиц, находящихся под стражей; осуществление обыска изъятии и конфискации; обмен информацией и доказательствами; любые другие формы помощи, предусмотренные законодательством сторон», — говорится в заключении к законопроекту в четверг.

В договоре также предусмотрены нормы, регулирующие работу совместных следственных групп, помощь в процедурах конфискации, заслушивание посредством видеоконференцсвязи, возвращение предметов, документов и иных объектов.

Как сообщается, ожидаемым результатом ратификации договора является возможность проведения всего комплекса процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления и непосредственное взаимодействие компетентных органов Республики Казахстан и Украины.