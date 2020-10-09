Четырехлетний период изъятия банкнот 2006 года номиналом Т2000 и выше завершился в РК

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Четырехлетний период изъятия банкнот 2006 года номиналом Т2 тыс. и выше завершился в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Национальный Банк сообщает о завершении четырехлетнего периода изъятия банкнот номиналами Т2000, Т5000 и Т10 000 тенге образца 2006 года. Данные банкноты были выпущены в обращение 15 ноября 2006 года и с 4 октября 2016 года перестали являться законным платежным средством», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Банки второго уровня, Национальный оператор почты и филиалы Национального банка принимали и обменивали вышеуказанные банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты.

«Период обмена длился в течение четырех лет. В связи с завершением срока изъятия банкноты номиналами Т2000, Т5000 и Т10 000 тенге образца 2006 года не подлежат приему и обмену на всей территории Республики Казахстан, в том числе банками второго уровня, Национальным оператором почты и филиалами Национального банка», — сказано в сообщении.