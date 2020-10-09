Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Стоимость 1 кв.м нового жилья в Казахстане в сентябре выросла на 1,2%, сообщает комитет по статистике.

«Стоимость 1 кв.м нового жилья в Казахстане за сентябрь 2020 года увеличилась на 1,2% и составила Т303 851», — указывается в информации комитета по статистике министерства национальной экономики.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв.м благоустроенного жилья в сентябре за месяц увеличилась также на 1,2% и составила Т217 468.

Стоимость аренды 1 кв.м благоустроенного жилья увеличилась на 0,4%, до Т1 604.