Кабмин РК счел нецелесообразным совмещение поста замглавы МВД и командующего Нацгвардией

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана сочло счел нецелесообразным совмещение поста вице-министра внутренних дел и главнокомандующего Национальной гвардией, передает корреспондент агентства.

«Касательно совмещения должности главнокомандующего Нацгвардией с должностью одного из заместителей министра внутренних дел уполномоченные государственные органы считают предлагаемое изменение на данном этапе нецелесообразным. Указанное совмещение потребует внесения соответствующих изменений в законодательство, а также выделения дополнительных средств из республиканского бюджета», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов сената.

Напомним, ранее сенаторы заявили о ежегодном недофинансировании деятельности Национальной гвардии Казахстана, что, по мнению депутатов, «негативно сказывается на ее боеготовности и боеспособности», на что премьер Мамин сообщил, что на Нацгвардию за пять лет потратили более Т391 млрд, и еще Т222,4 млрд хотят потратить в 2021-2023 годы. Также парламентарии выразили мнение, что «назрела необходимость дальнейшего усиления координации силовых структур, выработки более тесного взаимодействия путем проведения постоянных учений и наработки совместного опыта при проведении антитеррористических мероприятий». Одним из шагов оперативного реагирования на возникающие угрозы, повышения использования имеющихся ресурсов, по мнению сенаторов, видится совмещение должности главнокомандующего Национальной гвардией с должностью одного из заместителей министра внутренних дел, «как это положительно себя зарекомендовало в органах национальной безопасности».