Т391 млрд ушло на Нацгвардию РК за пять лет, Т222,4 млрд хотят потратить в 2021-2023 годы

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Более Т391 млрд потратили на Национальную гвардию Казахстана за пять лет, еще Т222,4 млрд хотят потратить в 2021-2023 годы, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«За последние пять лет общий объем финансирования Нацгвардии из республиканского бюджета при ежегодном увеличении составил более Т391 млрд (в 2015 году – Т61,3 млрд, 2016 году – Т64,2 млрд, 2017 году – Т81,9 млрд, 2018 году – Т88,6 млрд, 2019 году – Т95млрд). В текущем году в республиканском бюджете расходы Нацгвардии составили Т88,4 млрд (оплата труда – Т36,9 млрд, содержание – Т37 млрд, капитальные расходы – Т13,4 млрд, строительство – Т1,1млрд)», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы сенаторов.

Как уточнил премьер, в проекте республиканского бюджета на 2021-2023 годы расходы Нацгвардии предусмотрены в сумме Т222,4 млрд (в 2021 году – Т87,4 млрд, 2022 году – Т78,1 млрд и 2023 году – Т56,9 млрд).

«При определении лимитов расходов на 2021-2023 годы с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития страны по всем администраторам бюджетных программ осуществлена значительная оптимизация расходов с пересмотром их приоритетов», — отметил глава правительства.

В плане материально-технического оснащения в 2020 году для Нацгвардии, по информации премьера, выделено (всего Т13,4 млрд) на приобретение средств связи – Т2 млрд, транспортных средств – Т1,6 млрд, вычислительной и оргтехники – Т1,6 млрд, стрельбищного оборудования –Т1,6 млрд, средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны – Т1,1 млрд, боеприпасов – Т1млрд, капитальный ремонт учебного корпуса Военного института Нацгвардии – Т450 млн, программного обеспечения – Т386 млн, вооружения и принадлежностей – Т177 млн и иного оборудования – Т3,1 млрд.

«Кроме того, из резерва правительства на неотложные затраты на 2020 год Нацгвардии выделено около Т1,6 млрд на приобретение боеприпасов и принадлежностей к вооружению, а также транспортных средств», — уточнил премьер.

По информации руководителя кабмина, в настоящее время оснащенность Нацгвардии средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны составляет 88,6%,бронетанковой техникой – 85,1%, автомобильной техникой – 76,2%,авиатехникой – 60%, специальными средствами раздражающего действия – 59%, вооружением и боеприпасами – 50,1%, средствами и имуществом связи – 38%, вычислительной техникой – 53%.

«В проекте республиканского бюджета на 2021-2023 годы на материально-техническое оснащение Нацгвардии предусмотрены расходы в сумме Т17,3 млрд (в 2021 году – Т10, 3 млрд, 2022 году – Т6 млрд, 2023 году – Т1 млрд). Вопросы дополнительного финансирования материально-технической базы Нацгвардии будут рассматриваться поэтапно, по мере улучшения экономической ситуации и с учетом возможностей республиканского бюджета», — добавил Мамин.

Напомним, ранее сенаторы заявили о ежегодном недофинансировании деятельности Национальной гвардии Казахстана, что, по мнению депутатов, «негативно сказывается на ее боеготовности и боеспособности». Также парламентарии выразили мнение, что «назрела необходимость дальнейшего усиления координации силовых структур, выработки более тесного взаимодействия путем проведения постоянных учений и наработки совместного опыта при проведении антитеррористических мероприятий». Одним из шагов оперативного реагирования на возникающие угрозы, повышения использования имеющихся ресурсов, по мнению сенаторов, видится совмещение должности главнокомандующего Национальной гвардией с должностью одного из заместителей министра внутренних дел, «как это положительно себя зарекомендовало в органах национальной безопасности».