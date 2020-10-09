На две недели продлен карантин в Шымкенте

Шымкент. 9 октября. КазТАГ – Постановление о продлении карантина подписал главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев, сообщает корреспондент агентства.

«Постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента №40 от 9 октября 2020 года «О продлении карантина, ограничительных мер на территории города Шымкента и внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента».

Постановляю: 1. Продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с 00.00 12 октября 2020 гола до 00.00. 26 октября 2020 года», — говорится в постановлении Тулебаева

Как уточняется, из существенных изменений по сравнению с прошлым постановлением — разрешены ярмарки. Но при условии соблюдения строгих санитарных условий.

«В постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента №39 от 25.09.2020 года внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3.5. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.5. ограничение деятельности продовольственных рынков и непродовольственных рынков, (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя с 06.00 до 18.00, с приостановление деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков (помещения, здания, сооружения, имеющие стены, окна/витражи) в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан. Деятельность ярмарок осуществлять с соблюдением усиленного, сантарно- дезинфикционного режима, в том числе обеспечить установку`дезинфекционного тоннеля и санитайзеров;

2) подпункт 3.28. пункта 3 изложить в следующей редакции: «328. запрет на работу кинотеатров (а исключением кинотеатров на открытом воздухе), цирка, детских игровых площадок, ледовых площадок, батутов и фудкортов при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанцию», — отмечается в постановлении.