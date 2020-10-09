За соблюдением карантинных мер в Нур-Султане будут следить жестче — акимат

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – В столице ужесточат соблюдение карантинных мер, сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана.

«В рамках распоряжения президента РК К. Токаева по подготовке ко второй волне COVID-19 дано поручение об усилении мер по мониторингу и контролю за соблюдением карантинных мер в столице. Основными объектами, нарушающими правила, являются увеселительные заведения, организации общепита – кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры и рынки», — отметили в столичном акимате в пятницу.

Как уточняется, заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен поручил усилить работу мобильных групп и проводить ежедневные ночные и дневные рейды по субъектам предпринимательства, нарушителей карантина привлекать к ответственности.

«Кроме того, в случае второй волны COVID-19 необходимо не допустить дефицита лекарственных средств и повышения цен в аптеках. Ответственным необходимо строго контролировать цены на лекарства. Для прибывающих из других стран необходима обязательная сдача ПЦР-тестирования», – сказал Макен.

Отмечается, что наказание также будут применять к гражданам, которые не соблюдают масочный режим. Подводя итоги заседания, присутствующие поддержали озвученные решения, направленные на предупреждение и недопущение распространения COVID-19.