СПК неэффективно обеспечивают продовольственную безопасность Нур-Султана – Годунова

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Местные исполнительные органы (МИО, акиматы) не контролируют работу переданных в их ведение социально-предпринимательских корпораций (СПК), а сами СПК неэффективно обеспечивают продовольственную безопасность Нур-Султана, сообщила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Наталья Годунова.

«В соответствии с концепцией развития СПК оценка эффективности деятельности СПК осуществляется МИО по результатам проведенного ими мониторинга реализации планов развития СПК. В рамках государственных аудитов СПК, проведенных ревизионными комиссиями, отмечается неэффективность реализуемых мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности столицы посредством товарных интервенций, а также поддержке и стимулированию развития малого и среднего предпринимательства. При этом МИО не контролируют деятельность переданных в их введение СПК, в результате не реализуются имеющиеся возможности, не обеспечивается доходность, эффективность и транспарентность их деятельности», — сообщила Годунова, отвечая на запрос группы депутатов сената.

Она уточнила, что в 2019 году СК проводил государственный аудит эффективности деятельности АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его дочерних организаций в реализации государственной политики формирования и развития конкурентоспособной и ориентированной на экспорт сельскохозяйственной отрасли.

«По итогам аудита отмечался недостаточно эффективный менеджмент холдинга по управлению кредитными ресурсами, а также экономически невыгодные решения при инвестировании средств в финансовые инструменты. В связи с введением моратория на проведения проверок субъектов малого предпринимательства (…) и с переходом СПК из статуса национальных компаний в статус субъектов малого и среднего предпринимательства их государственный аудит не проводился», — отметила Годунова.

Напомним, 17 сентября сенаторы заявили о том, что Т30 млрд стабилизационного фонда Казахстана распределяются по торговым центрам по непонятному принципу. Как отметили парламентарии, вызывает сомнение и действенность стабфонда в регулировании цен, эффективном использовании бюджетных средств, «так как в нем преобладают коррупционные проявления».