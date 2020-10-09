Госаудиторы проверяют Аграрную кредитную корпорацию Казахстана

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Государственные аудиторы проверяют АО «Аграрная кредитная корпорация», сообщила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова.

«На сегодняшний день Счетным комитетом проводится государственный аудит АО «Аграрная кредитная корпорация», основными видами деятельности которого являются осуществление банковских заемных операций, участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора путем кредитования, а также фондирование финансовых институтов. Итоги аудита будут направлены в парламент Республики Казахстан в рамках информации о работе Счетного комитета за IV квартал и за 2020 год в целом», — сообщила Годунова, отвечая на запрос группы депутатов сената.

Напомним, 17 сентября сенаторы заявили о том, что Т30 млрд стабилизационного фонда Казахстана распределяются по торговым центрам по непонятному принципу. Как отметили парламентарии, вызывает сомнение и действенность стабфонда в регулировании цен, эффективном использовании бюджетных средств, «так как в нем преобладают коррупционные проявления». Отвечая на запрос, председатель Счетного комитета Наталья Годунова сообщила, что акиматы не контролируют работу переданных в их ведение социально-предпринимательских корпораций (СПК), а сами СПК неэффективно обеспечивают продовольственную безопасность Нур-Султана.