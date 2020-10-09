Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1887,45.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 3,9.

Стоимость унции золота в евро составила 1607,73 (-0,3), а в британских фунтах – 1460,7 (0,58).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.