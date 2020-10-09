Президент Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при выполнении ряда условий

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба сайта главы Кыргызской Республики.

«Политическая ситуация в стране достигла критической точки. Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность», — сказал Жээнбеков, обращаясь к народу Кыргызстана.

Вместе с тем, по его словам, необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

«Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений Жогорку Кенеша. Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша», — добавил глава Кыргызстана.

Он повторил, что намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения, а также то, что для него «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества».

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики. Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть Всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам!» — заключил Жээнбеков.