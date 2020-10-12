182 семьям погибших от КВИ медиков минздрав РК обещает выплатить Т10 млн до конца недели

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения и министерства здравоохранения опубликовали разные данные по компенсации семьям погибших от коронавируса медицинских работников в РК, сообщает корреспондент агентства.

«По состоянию на 18.00 12 октября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 5334 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 182 заявкам на случай летального исхода заболевания. Таким образом, выплаты получили родственники всех медработников, погибших в борьбе с COVID-19», — рассказали в пресс-служба минтруда РК в понедельник.

Как уточняется, родственники всех 182 медработников, погибших в борьбе с COVID-19, получили денежные компенсации из ГФСС в размере Т10 млн.

Также отмечается, что в разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из гг. Нур-Султан (1027) и Алматы (560), а также Восточно-Казахстанской (480), Атырауской (465) и Карагандинской (409) областей.

Ранее министерство здравоохранения РК пообещало выплатить Т10 млн 182 семьям погибших от коронавируса медицинских работников до конца недели.