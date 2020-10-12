Спасатели заступили на дежурство в РФ и РК для обеспечения запуска ракеты-носителя

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Военнослужащие поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа прибыли в оперативные районы и заступили на дежурство на территории России и Казахстана для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17», сообщает ТАСС.

«Для обеспечения запуска ракеты-носителя в оперативные районы дежурства было перебазировано более 150 специалистов-спасателей, авиационная группа (восемь вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и один самолет Ан-12), 18 единиц наземной автомобильной техники, в том числе четыре модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», — рассказала в понедельник пресс-служба округа.

Как уточняется, во время полета 64-й экспедиции на Международную космическую станцию военные спасатели будут нести оперативное дежурство в Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Кызыле и Упруне в России и Аркалыке, Байконуре, Жезказгане и Караганде в Казахстане.

Отмечается, что старт ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября с космодрома Байконур. На нем к МКС должны отправиться космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Сейчас на борту Международной космической станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.