Казахстан и ОАЭ договорились о наращивании товарооборота между двумя странами

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в г. Абу-Даби провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, сообщает пресс-служба правительства.

«По итогам переговоров между правительствами РК и ОАЭ подписан документ по инвестиционному сотрудничеству, который предполагает реализацию 21 проекта на $6,1 млрд. Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, нефтехимической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах.

«Особое внимание РК и ОАЭ уделяют реализации потенциала сотрудничества в секторе АПК — 10 из 21 запланированных проектов предусматривают запуск производств продовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит Казахстану стать важным звеном реализуемой ОАЭ Стратегии продовольственной безопасности до 2051 года и будет способствовать дальнейшему наращиванию товарооборота между двумя странами», — резюмируется в сообщении.