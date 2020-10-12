Алматы. 12 октября. КазТАГ — 154 пассажира изолировали в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, с 08.00 10 октября 2020 г. до 08.00 11 октября из-за рубежа в Алматы прибыли 12 авиарейсов из России, Турции, ОАЭ, Великобритании, Египта, Украины и Германии. Всего 1173 пассажира. Выявлены 154 пассажира без справок ПЦР-тестов, которые были изолированы в карантинных стационарах (гостиницах) для лабораторного обследования на COVID-19», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, всего с 00.00 06 октября 2020 г по 12 октября (до 08.00) из-за рубежа в Алматы прибыли 66 авиарейсов с 8207 пассажирами. В карантинные центры без справок с результатами ПЦР изолированы 2362 пассажира, депортированы 9 человек (иностранцы). Лабораторное обследование прошли 2362 лица, положительных результатов получено три (рейс Анталья — Алматы- 2, Дубай — Алматы) переведены в инфекционные стационары города, 40 человек контактных по рейсам взяты под наблюдение в течении инкубационного периода.

«В целом по городу развернуто пять карантинных центров, закреплен медицинский персонал, для проведения лабораторного обследования лиц, прибывших без ПЦР результата выделены группы для забора материала двух лабораторий (Национальный центр экспертизы и Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы мониторинга)», — пишет пресс-служба.

Также в акимате призвали учитывать сложную эпидемиологическую ситуацию и возможное наступление второй волны коронавирусной инфекции в ряде стран, потому чиновники рекомендуют горожанам отложить туристические поездки и не выезжать за границу.

Согласно постановлению главного государственного врача, лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Казахстана, к въезду в город не допускаются. Граждане РК, прибывающие из-за рубежа без справки, с территории аэропорта будут временно помещены на карантин для проведения ПЦР-тестирования и на период ожидания результатов.

В связи с этим, в Алматы были приняты усиленные меры по санитарно-эпидемиологическому контролю в международном аэропорту города. Разработан и утвержден алгоритм взаимодействия служб аэропорта и ведомств по функционалу: линейный отдел полиции, пограничная служба, санитарно-эпидемиологическая служба. В зоне прилета проводится бесконтактная термометрия всех лиц, прибывающих международными пассажирскими авиарейсами. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), пассажир помещается в изолятор аэропорта Алматы или в инфекционные стационары города, с последующей транспортировкой.