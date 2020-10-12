Парк стоимостью Т300 млн построят на территории полигона стройотходов в Шымкенте

Шымкент. 12 октября. КазТАГ – Парк стоимостью Т300 млн построят на территории полигона строительных отходов в Шымкенте, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»; наименование – работы по ремонту/благоустройству территории; дополнительная характеристика – «Строительство парка на территории строительных отходов, расположенных на полигоне в дороге №1 города Шымкент»; плановая сумма – Т300 172 825; сумма на первый год – Т855 553,57, сумма на второй год – Т299 317 271,43», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Закупка уже состоялась, победителем признано ТОО «Кен-Тау».