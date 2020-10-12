Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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2 октября 1920 г.

Пленум Казоблбюро постановил ввести А. Алибекова, А. Кулакова, П. Струппе в состав Комиссии по административному делению президиума КазЦИК.

Решено создать Земельную комиссию президиума КазЦИК в составе: А. Кулаков, С. Мендешев, Имамбаев и Военную комиссию президиума КазЦИК: А. Авдеев, А. Джангильдин, И. Каширин.

Намечен президиум предстоящего I Съезда Советов Казахстана в составе: В. Радус-Зенькович, А. Досов, С. Мендешев, А. Джангильдин, А. Байтурсынов, И. Акулов, И.Д. Мартынов, А. Авдеев, П. Струппе.

Рассмотрен вопрос о «Букейханове А.»; решено: «опротестовать его мандат согласно инструкции и использовать его здесь для работы».

4 – 12 октября 1920 г.

В гор. Оренбурге прошел I Учредительный съезд рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов Казахстана (273 делегата от областей Казахстана и 6 делегатов от казахского населения Алтайской губернии). Съезд обсудил и принял «Декларацию прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР», которая определяла основные принципы образования и деятельности Казахской АССР. «Территория Казахского края, объявляется республикой Советов рабочих, трудового казахского народа, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. Органами управления Автономной КССР являются местные Советы, КирЦИК и Совнарком КАССР… Казахская АССР входит как автономный член в свободный федеративный Союз Советских республик, объединенных в РСФСР», а ее главной задачей является «уничтожение эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы», борьба «с эксплуататорами, какой бы нации они ни принадлежали, и установление социалистической организации общества».

Из воспоминаний делегата съезда А. Ермекова: «…до начала съезда в квартире Арганчеева имело место совещание делегатов-казахов, где присутствовали Джангильдин, Мендешев, Алихан Бокейхан и многие другие. Совещание было довольно широким. Должны были участвовать Алибеков и Айтиев, а также Смагул Садвакасов. Не было группы Сейфуллина. На совещании ставился вопрос о контакте партийной и беспартийной группы казахов. Было принято решение голосовать на съезде совместно в вопросах, требующих учета национальных, бытовых и хозяйственных особенностей казахов. С приездом Сейфуллина образовалась левая, коммунистическая группа Джангильдина – Сейфуллина, которая способствовала срыву этого решения».

7-8 октября 1920 г.

Совместным распоряжением ЦИК и СНК Туркестана и, на его основании, приказом командующего Туркестанским фронтом, образован Военный совет Семиреченской группы войск, как высший военный орган области – председатель Соколов, военком Залогин (расформирован 26 апреля 1921 г.).

10 октября 1920 г.

Состоялось объединенное заседание пленума Казоблбюро с представителями областей. Решено составить ЦИК из 75 членов и 25 кандидатов, президиум – из 10 членов и 5 кандидатов. Допустить в ЦИК беспартийных, приблизительно до 1/5, не ограничивая областей, но списки должны быть предварительно утверждены облбюро совместно с бюро фракции. Решено предоставить 50 мест местам, 25 – центру.

Намечены кандидатами от облпартбюро в КазЦИК 1-го созыва С. Мендешев, В. Радус-Зенькович, М. Мурзагалиев, Г. Алибеков, В. Шамов, С. Арганчеев, В. Харлов, И.Д. Мартынов, Н.Г. Калашников, Покровский, Н.И. Баландин, И.М. Заромский, А.А. Коростелев, А. Авдеев, И. Акулов, А. Джангильдин, П. Струппе, А. Кулаков, Г. Коростелев, С. Садвокасов, Б. Алманов, И.Ф. Кисилев, С. Сейфуллин, А. Букейханов, А. Досов.

Членами президиума КазЦИК намечены С. Мендешев, В. Радус-Зенькович, И. Акулов, А. Джангильдин, П. Струппе, А. Кулаков, Коростелев, С. Садвокасов, Б. Алманов, И.Ф. Кисилев, С. Сейфуллин, А. Букейханов, А. Досов.

С. Мендешев намечен председателем КазЦИК, В. Радус-Зенькович – председателем СНК, М. Мурзагалиев – наркомом внутренних дел, Г. Алибеков – наркомом юстиции, Шамов – наркомом здравоохранения, С. Арганчеев – наркомом социального обеспечения, В. Харлов – наркомом земледелия, И.Д. Мартынов – наркомом продовольствия, Н.Г. Калашников – наркомом финансов, Покровский – председателем Совета народного хозяйства, Н.И. Баландин – наркомом РКИ, И.М. Заромский – наркомом труда, А. Коростелев – наркомом путей сообщения, А. Авдеев – военным комиссаром; кандидатура на пост наркома просвещения не определена.

А. Джангильдина решено считать делегатом от КАССР в Комитет действия народов Востока в Баку. А. Алибеков намечен представителем от КАССР в Наркомате национальностей РСФСР.

Из резолюции съезда: «В целях раскрепощения киргизской женщины и борьбы с многоженством необходимо предоставить ей полную свободу при вступлении в брачный союз, который должен быть основан на ничем не стесняемом волеизъявлении брачующихся, обоюдном соглашении их. Брак должен быть огражденным от всякого постороннего давления или принуждения, свободы от каких-либо соображений или интересов материального свойства со стороны их родственников».

11 октября 1920 г.

Пленум Казоблбюро рассмотрел кандидатуры членов КазЦИК от губерний:

Букеевской – Ш. Бекмухамедов, Д. Темиралиев, А. Кульчурин – членами, Н. Залиев и Сафиев – кандидатами;

Уральской – П. Петровский, Чеботарев, Тухватуллин, М. Джулдубаев, А. Алибеков, Ипмагамбетов, И. Касабулатов – членами, беспартийный Курманов, Михалин и Орлов – кандидатами;

Акмолинской — Д. Адилев, Б. Адилев, Омаров, Евдокимов, Басов, Полюдов, беспартийный Галимжанов, Елестанов, Ибраев, Тележанов — членами, А. Байдильдин, Смагулов, Басков, Бейсенов, Мынбаев – кандидатам;

Оренбургско-Тургайской – М. Ряхов, Милентьев, Льняной, А. Байтурсынов, Шаповалов, Серебряков, И.Ф. Кисилев из Иргиза, Кайдосов, А. Здобнов, Андиров, Данилов, Ашмарин, Саркин, М. Демме, Сергеев, Чернобаев, беспартийный Байменчин, Турмухамедов, беспартийный Кожевников – членами, Туриков, К. Арунгазиев, Капин, Фурсов, Шашин, В. Киров, Ластовиров, беспартийный Хасенов, беспартийный Дощанов – кандидатами;

Семипалатинской – М. Саматов, Тургамбаев, Зорин, Большаков, Ж. Аймаутов, Н. Нурмаков, Городовой, И. Мустамбаев, С. Акаев, беспартийный Кияков – членами, А. Нахимжан, Рахвалов, А. Лекеров, Северидов, Дюсебаев – кандидатами.

После непродолжительной дискуссии кандидатура Полюдова в члены КазЦИК от Акмолинской губернии не утверждена и отклонена, потому как «сомнительно, что его отпустят из Сибревкома». Не утверждена кандидатура Саркина в члены КазЦИК от Оренбургско-Тургайской губернии (решено «дополнительно переговорить») и кандидатура беспартийного Турмухамедова в кандидаты КазЦИК от Оренбургско-Тургайской губернии «как человека нечестного». Также отклонена кандидатура Бекмухамедова.

Дополнительно решено наметить в члены КазЦИК от «Волго-Каспийской Киргизии» Такенова и одно место [оставить] адаевцам.

Решено, что итого членов КазЦИК будет 76 человек.

Намечен [к избранию] президиум КазЦИК в составе: С. Мендешев, В. Радус-Зенькович, И. Акулов, А. Джангильдин, Б. Алманов, Садвакасов, И. Кисилев, Букейханов, А. Досов, С. Сейфуллин – членами, Шаповалов, А. Байтурсынов, Кулаков, П. Струппе, Г.А. Коростелев – кандидатами.

Намечено бюро фракции ВКП(б) КазЦИК в составе: И. Акулов, А. Авдеев, Б. Алманов.

Политбюро Казоблбюро назначило В. Кирова управляющим делами Казоблбюро. Ремез передан на редакционно-издательскую работу.

12 октября 1920 г.

Учредительный съезд Советов избрал Центральный исполнительный комитет Казахской АССР из 76 членов и 25 кандидатов. В состав Президиума КазЦИК вошли С. Мендешев (председатель), В. Радус-Зенькович, А. Джангильдин, И. Акулов, С. Сейфуллин, И. Киселев, Б. Алманов, А. Досов, Г. Коростелев, П. Струппе.

Пленум Казоблбюро рассмотрел заявление В. Радус-Зеньковича, который «настаивает на реабилитации Кулакова и считает заявление П. Струппе в облбюро при голосовании кандидатуры Кулакова в члены президиума КазЦИК бестактным». Позицию Струппе поддержал В. Харлов, пояснив, что «против Кулакова возбуждено дело реввоентрибуналом 4-й армии по обвинению в халатном отношении к служебным обязанностям, грубом обращении и преступлениях по должности».

Выступил И. Акулов: «Обвинения Кулакова недоказаны». Решили: «дело считать ликвидированным». Харлов признан «виновным в распространении слухов, порочащих члена облбюро», ему объявлен строгий выговор. Вместе с тем, отклонено заявление Харлова не назначать его наркомом земледелия в связи с выговором.

Решено отпустить П. Петровского в распоряжение Уральского губкома.

Съезд Советов принял резолюцию по административному вопросу:

I. На основании декрета ВЦИК от 1-го сентября 1920 г. Киргизскую [Казахскую] Социалистическую Советскую Республику для настоящего времени считать в составе: Семипалатинской области, в составе уездов: Павлодарского, Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского, Каркаралинского. Акмолинской области, в составе уездов: Атбасарского, Акмолинского, Кокчетавского, Петропавловского и части Омского.

Примечание. Вопрос о границе Акмолинской губернии по Омскому уезду, разделяющей сибирскую ее часть от киргизской, разрешается Особой комиссией, состоящей из представителей Сибревкома и КирЦИКа.

Уральской области, в составе уездов: Уральского, Илекского, Джамбейтинского, Уильского, Калмыковского, Гурьевского. Оренбургско-Тургайской губернии, в составе уездов: Актюбинского, Иргизского, Тургайского, Темирского и районов: Оренбургского, Покровского, Петровского, Краснохолмского, Шарлыкского, Илецкого, Исаево-Дедовского и Орского. Букеевской губернии, в составе районов: Таловского, Джангалинского, Денгизского, Урдинского. Кустанайского уезда. Мангышлакского (Адаевского) уезда. II. Учитывая, что немедленный переход управления Семипалатинской и Акмолинской губерниями в ведение СНК Кирреспублики может неблагоприятно отразиться на работе в этих областях, признать необходимым непосредственное управление ими до 1-го января 1921 г. оставить за Сибревкомом, к каковому времени КирЦИК и КСНК должны закончить подготовительные работы по восприятию управления этими областями.

В переходный период Сибревком в отношении временно остающихся в его ведении областей Кирреспублики должен проводить политику КирЦИК и КСНК, руководствуясь при применении ее декретом ВЦИК об автономии К[А]ССР от 1 сентября 1920.

III. Вопрос о присоединении к К[А]ССР киргизского населения, входящего в настоящее время в состав Туркестанской республики, должен быть разрешен согласно волеизъявлению населения, выраженному по Семиреченской области на областном съезде Советов, в остальных местностях на уездных съездах Советов. Порядок опроса населения в уездах со смешанным племенным составом населения устанавливается по соглашению представительства К[А]ССР в Туркреспублике и ТуркЦИКе.

Чересполосные присоединения считать нежелательными. Решение о присоединении на съездах должны приниматься большинством, 2/3 голосов. Окончательное разрешение вопроса о присоединении разрешается по соглашению КирЦИКа и ТуркЦИКа.

IV. Поручить КирЦИК войти в соглашение с ВЦИК о присоединении к К[А]ССР волго-каспийских киргиз из Енотаевского, Астраханского и Красноярского уездов Астраханской губернии. V. Учитывая необходимость тесной связи с Центральной Федеративной властью и с экономически связанными с К[А]ССР соседними автономными советскими республиками, съезд признает необходимым учредить представительство при Наркомнаце РСФСР и взаимные представительства в ТуркЦИКе, БашЦИКе при взаимном представительстве Баш- и ТуркЦИКа, ограничить задачу этого представительства только представительством взаимных хозяйственных интересов, но отнюдь не политических. В последнем отношении каждая из этих двух частей общей Всероссийской Федерации сносится, связывается и зависит только от общей Федерации и [сносится] с Сибревкомом, причем при Сибревкоме и ТуркЦИКе до разрешения вопроса о присоединении к К[А]ССР киргизского населения, проживающего в этих республиках, иметь усиленное представительство, а также до разрешения вопроса о присоединении волго-каспийских киргиз иметь представительство при Астраханском губисполкоме. VI. Признавая существующее административное деление республики несоответствующим ни экономическим условиям, ни требованиям административного управления, съезд поручает КирЦИК разработать вопрос о внутреннем административном делении республики соответственно условиям экономического тяготения и целесообразности административного деления.

При разрешении вопроса о новом административном делении положить в основу следующие административные подразделения: губерния, район, волость, село (аул).

При разрешении этого вопроса необходимо учитывать условия кочевания киргизского населения и стремиться кочевые районы объединить в одну губернию. Для подготовки и разрешения этого вопроса надлежит создать при КирЦИК центральную административную комиссию и при губисполкомах – губернские административные комиссии.

VII. Учитывая трудность организации власти в кочевых районах, признать как временную меру для кочевого населения необходимым управление через ревкомы, которые должны передвигаться вместе с кочующим населением.

VIII. Все материалы административной комиссии съезда передать КирЦИК для дальнейшей разработки.

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Съезд Советов принял проект «Положения об организации советской власти в Казахской АССР»:

А. Общие положения

Органами управления Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики являются местные Совдепы, ЦИК и Совнарком К[А]ССР (п. 3 декрета об автономной КССР).

Этим сказано, что организация местной и центральной власти строится в КАССР в формах общих с РСФСР и основана на том же характерном для советской организации власти – соединении законодательной, исполнительной и контролирующей власти.

В отношении Советов и исполнительных комитетов съездов Советов берутся за основу соответствующие решения VII Всероссийского съезда Советов. Следует оговорить, что создание национальных секций в Советах совершенно недопустимо. При построении центрального управляющего аппарата необходимо иметь в виду, чтобы построение и порядок работы его действительно цельно охватили все стороны деятельности этого аппарата (законодательная работа, исполнительная, практическая работа и советский социалистический контроль).

Б. Всекиргизский Съезд Советов.

Всекиргизский съезд Советов является высшей властью края, в рамках оговорок об единстве и подчинении основным линиям работы и соответствующим аппаратам РСФСР. Всекиргизский съезд Советов составляется из представителей городских Советов по расчету 1 депутат на 25000 избирателей и представителей съездов Советов по расчету 1 один депутат на 125000 жителей.

Примечание. Делегаты на Всекиргизский съезд посылаются уездами. Если Всекиргизскому съезду предшествует непосредственно губ[ернский] съезд (областной съезд), то делегаты могут быть избраны на нем.

Всекиргизский съезд Советов созывается КирЦИКом один раз в год. Чрезвычайный Всекиргизский съезд Советов созывается КирЦИКом по собственному почину или по требованию Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего населения республики. Всекиргизский съезд Советов избирает КирЦИК в составе не свыше 75 чел. и 25 кандидатов к ним. КирЦИК ответствен[ен] перед Всекиргизским съездом Советов. В период между съездами высшей властью в Киргизской Советской Социалистической Республике является КирЦИК.

В. КирЦИК

КирЦИК является законодательным, распорядительным и контролирующим органом К[А]ССР. КирЦИК дает общее направление деятельности рабоче-крестьянского правительства Кирреспублики и всех органов Советской власти в крае, объединяет и согласует работу по законодательству и управлению и наблюдает за проведением и осуществлением в жизнь основных положений Декларации прав трудящихся К[А]ССР, постановлений Всероссийского и Кир[гизского] съездов Советов и центральных органов Советской власти РСФСР и К[А]ССР. КирЦИК действительно объединяет работу всех Кирнаркомиссариатов, рассматривая их как свои отделы и Кирнаркомвнудел как отдел управления КирЦИКа.

При такой конструкции аппарата КирЦИКа и при таком порядке работы Кирсовнарком явится управ[лением] делами КирЦИКа.

КирЦИК в своей работе ближайшим образом связан с аппаратом рабоче-крестьянской инспекции. КирЦИК рассматривает и утверждает проекты декретов и иные предложения, вносимые Совнаркомом, или отдельными ведомствами, а также издает собственные декреты и распоряжения. КирЦИК созывает Всекиргизский съезд Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам. КирЦИК совместно с Совнаркомом образует отделы (Народные комиссариаты) для руководства отдельными отраслями управления. Члены КирЦИКа работают в отделах или выполняют особые поручения КирЦИКа.

КирЦИК созывает каждые 3 месяца на сессионные заседания. Чрезвычайные заседания созываются по инициативе КирЦИКа, по предложению Кирсовнаркома или по требованию 1/3 членов КирЦИКа.

О президиуме КирЦИК

Президиум КирЦИКа составляется в числе 10 членов и 5 кандидатов к ним.

1) Президиум КирЦИКа руководит заседанием КирЦИКа.

2) Подготовляет материалы для заседания КирЦИКа.

3) Вносит проекты декретов на рассмотрение пленума КирЦИКа.

4) Наблюдает за исполнением постановлений КирЦИКа.

5) Ведет сношения от имени КирЦИКа.

6) Является руководящим центром по инструктированию всей работы как в центре, так и на местах.

7) Рассматривает ходатайства о помиловании, утверждает награждение орденами Красного Знамени и разрешает другие вопросы в порядке управления.

8) Между заседаниями КирЦИКа Президиум имеет право утверждать постановления Совета Народных Комиссаров, а также приостанавливать его постановления, перенося их на разрешение ближайшего пленума КирЦИКа, назначает отдельных Народных комиссаров по представлению Совета Народных Комиссаров.

Г. Кирсовнарком

Кирсовнаркому принадлежит общее управление делами К[А]ССР. В осуществление этой задачи Кирсовнарком издает декреты, распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры, необходимые для правильного и быстрого течения государственной жизни. О всех своих постановлениях и решениях Кирсовнарком немедленно сообщает КирЦИК. КирЦИК вправе отменить или приостановить всякое постановление или решение Кирсовнаркома. Все постановления и решения Кирсовнаркома, имеющие крупное общеполитическое значение, представляются на рассмотрение и утверждение КирЦИКа.

Примечание. Мероприятия, требующие неотложного выполнения, могут быть осуществлены Кирсовнаркомом непосредственно.

Члены Кирсовнаркома стоят во главе отдельных Народных комиссариатов. Народных комиссариатов образуется 13, а именно: а) внутренних дел с управлением почт и телеграфов; 6) юстиции; в) просвещения; г) здравоохранения; д) социального обеспечения; е) земледелия; ж) продовольствия; з) финансов; и) Совет народного хозяйства; к) рабоче-крестьянской инспекции; л) труда; м) путей сообщения; н) военный.

Примечание. Относительно порядка взаимоотношений с РСФСР аппарата Наркоматов, состава руководящей коллегии и порядка работы — см. п.п. 6, 7, 8 декрета об автономной КССР.

Народный комиссар вправе единолично принимать решение по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего комиссариата, доводя об этом до сведения коллегии.

В случае разногласий коллегии с тем или иным решением Народного комиссара коллегия, не приостанавливая исполнения решения, может обжаловать его в Кирсовнарком или в Президиум Кирсовнаркома.

То же право обжалования принадлежит и отдельным членам коллегии.

Кирсовнарком ответствен[ен] перед Всекиргизским съездом Советов и КирЦИКом. Народные комиссары и коллегии при Народных комиссариатах ответственны перед Кирсовнаркомом и перед КирЦИКом. Звание Народного комиссара принадлежит исключительно членам Кирсовнаркома, ведающим общими делами К[А]ССР, и никаким иным представителям Кирсоввласти как в центре, так и на местах присваиваемо быть не может.

Д. О пределах ведения Всекиргизского Съезда Советов и КирЦИК.

Ведению Всекиргизского съезда Советов и КирЦИК подлежат: а) утверждение, изменение и дополнение Конституции К[А]ССР; б) общее проведение и руководство внутренней политикой К[А]ССР; в) установление и изменение в рамках декрета от 1/IХ 1920 г. границ К[А]ССР; г) общее административное разделение территории К[А]ССР; д) установление (в рамках п. 6 декрета об автономной К[А]ССР) основ[ного] и общего плана всего народного хозяйства и отдельных его отраслей на территории К[А]ССР; е) утверждение бюджета по комиссариатам, поименованным в п. 7 декрета, и представление данных и смет для бюджета комиссариатов, поименованных в п. б [декрета]; ж) проведение общегосударственных налогов; 3) проведение основ организации вооруженных сил РСФСР; и) проведение основ общего законодательства, судоустройства и судопроизводства, гражданского и уголовного законодательства применительно к бытовым особенностям киргизского народа; к) назначение и смещение отдельных членов Кирсовнаркома и всего Совнаркома в целом; л) право амнистии общей и частичной. Сверх перечисленных вопросов ведению Всекиргизского съезда Советов и КирЦИКа подлежат все другие вопросы внутреннего управления, которые подлежат их разрешению на основании декрета об автономной КССР. Исключительному ведению Всекиргизского съезда Советов подлежит установление, дополнение и изложение основных начал внутренней Конституции К[А]ССР.

14 октября 1920 г.

Пленум Казоблбюро решил воздержаться от образования казачьего отдела при КазЦИК, «ибо это только поддерживало бы кастовую отделенность казачества». С. Мендешев выдвинут в председатели Административной комиссии КазЦИК, на время его болезни – заместителем М. Мурзагалиева. С. Сейфуллин выдвинут в председатели Земельной комиссии КазЦИК. Б. Алманов выдвинут в председатели Ревизионной комиссии КазЦИК. Кулаков выделен представителем КазЦИК при Сибревкоме. А. Нахимжан – представителем при Башкирской республике.

Образована «Краевая комиссия помощи фронтам» в составе: И. Акулов, Садвокасов, Фунтиков.

ЦИК постановил: организовать представительства Сибревкоме (представитель – Кулаков), при Астраханском губисполкоме (Такенов), при ЦИК Башкирской АССР (Нахимжанов).

15 октября 1920 г.

Пленум Казоблбюро постановил выделить аппарат бюро, создав свою канцелярию и организационно-инструкторский отдел. Политбюро Казпарткома [решено] ликвидировать и создать президиум, который руководил бы политической и организационной работой. В состав президиума избраны: В. Радус-Зенькович, И. Акулов, В. Киров.

Решено ликвидировать казахские секции при губисполкомах.

16 октября 1920 г.

Бюро Оренбургского губкома партии утвердило И. Бабикова – зав. общим отделом – управляющим делами Оренбургского губкома, Г. Коростелева – председателем Оренбургского губсовнархоза, И. Мартынова – председателем Оренбургского губпродсовещания.

После переговоров с ЦИК Туркестанской АССР в состав Казахстана официально вошли [из Закаспийской области ТАССР] Мангышлакский уезд, 4-я и 5-я Адаевские волости Красноводского уезда.

19 октября 1920 г.

Президиум Казоблбюро постановил: ввести при Чрезвычайном уполномоченном по снабжению армии по Казкраю должность заместителя, на которую назначить Бутмана.

В.П. Распопов утвержден военным руководителем Казкрая.

А. Авдеев введен в члены военного совета Уральского и Оренбургско-Тургайского укрепрайонов.

Признано необходимым создание центра, координирующего профдвижения отдельных областей КАССР через назначение из центра уполномоченного ВЦСПС; желательной кандидатурой решено считать Заромского.

Упразднен татарский орган (газета) при Казобкоме, создан единый казахский орган и составлена его редколлегия в составе: С. Садвокасов, Ж. Аймаутов, С. Сейфуллин. Утвержден план организационной структуры губкомов партии [отныне состоящих из трех отделов] – организационно-инструкторского (ОРГИ), агитационно-пропагандистского (АПО) и общего.

Решено считать А. Кулакова уполномоченным Казоблбюро при Сибирских органах.

И.М. Заромский послан в ЦИК Туркестанской республики для предварительного сговора о создании представительства.

Утверждена коллегия НКВД: М. Мурзагалиев (нарком), Большаков, Д. Адилев, И. Кисилев (Оренбургский); коллегия Наркомата земледелия: В. Харлов (нарком), Омаров; коллегия Наркомата просвещения: А. Байтурсынов (нарком), Ж. Аймаутов; коллегия Наркомата продовольствия: И. Мартынов (нарком), П.П. Андреев, К.Я. Фарафонов: коллегия областного промышленного бюро ВСНХ: В. Покровский (нарком), А. Нестеров, Х. Соколов.

Вопрос о коллегиях Наркомата РКИ и Наркомата юстиции решено пока оставить открытым, а в Наркомате здравоохранения и Наркомате социального обеспечения коллегий не создавать, ограничившись «только наркомами».

21 октября 1920 г.

Президиум Казоблбюро прекратил ведение «дела о Б. Каратаеве» и постановил, сделав ему выговор, ответственных руководящих должностей не давать, передать в распоряжение Казкрайвоенкомата.

25 октября 1920 г.

ЦИК постановил объединить территорию Мангышлакского уезда, 4-й и 5-й Адаевской волостей Красноводского уезда Закаспийской области в один уезд под названием Адаевского и создать уревком в составе: Т. Альниязов, Джубаев, Жанилев, Холодков.

30 октября 1920 г.

Бюро Оренбургско-Тургайского губкома, рассмотрев вопрос об обвинении полпреда ВЧК по Казкраю И. Кадушина «в получении слишком много вещей» [при их распределении], решило: «считать недоказанным и дело прекратить».

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