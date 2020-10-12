Т60,5 млрд просят на 2021-2023 годы на обеспечение функционирования работы минздрава РК

Нур-Султан. 12 октября. КазТАГ – Т60,5 млрд на пять лет запросило министерство здравоохранения Казахстана на обеспечение функционирования своей деятельности, передает корреспондент агентства.

«Итого расходы по бюджетной программе («Формирование государственной политики в области здравоохранения», в тысячах тенге – КазТАГ): 2021 – 23 066 057; 2022 – 18 961 930; 2023 – Т18 488 820», — говорится в проекте бюджетной программы минздрава.

В качестве цели бюджетной программы указано «формирование и реализация государственной политики, осуществление межотраслевой координации и государственное управление в области здравоохранения» и «содействие повышению уровня и качества жизни населения через обеспечение конституционных гарантий и прав граждан в области здравоохранения».

«Задачи – обеспечение функционирование деятельности министерства», — сказано в описании проекта.

В документе сказано, что на 2019 год минздрав запросил Т16 341 340 000, а на 2020 год – Т17 767 643 000.

Проект бюджетной программы состоит из шести подпрограмм: «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области здравоохранения» (Т7 134 497 000 на 2021-2023 годы), «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» (Т400 411 000 на 2021-2023 годы), «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа» (Т5 539 205 000 на 2021-2023 годы), «Поддержка реформирования системы здравоохранения» (Т3 388 087 000 на 2021-2023 годы), «Капитальные расходы министерства здравоохранения Республики Казахстан» (Т2 027 635 000 на 2021-2023 годы) и «Текущие административные расходы» (Т42 026 972 000 на 2021-2023 годы).