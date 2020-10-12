Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1923,25.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 10,85.

Стоимость унции золота в евро составила 1628,99 (+8,23), а в британских фунтах – 1482,63 (4,515).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.