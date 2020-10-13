«Безграмотность страшнее COVID-19» – 43% опрошенных в РК оказались против «дистанционки»

Алматы. 13 октября. КазТАГ – 43% опрошенных казахстанцев высказались категорически против дистанционного обучения, сообщает Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope.

«Казахстанцы разделились в оценке онлайн-обучения. Понимая, что данные меры являются вынужденными и вводятся для сдерживания распространения коронавируса, граждане ожидают от властей более эффективной работы. При этом большинство респондентов – 43% категорически против дистанционного онлайн-обучения. 38% казахстанцев относятся с пониманием к дистанционке, но считают, что властям нужно было лучше подготовиться к новому учебному году. Полностью поддерживают онлайн-формат 16% опрошенных, считая это необходимой мерой», — говорится в сообщении, распространенном во вторник по итогам проведенного опроса.

По данным опроса, подавляющее большинство граждан оценивают эффективность онлайн-обучения ниже среднего (42%) и средне (41%). Высоко оценили новую форму обучения суммарно лишь 12% опрошенных.

«Исследование PaperLab, проведенное среди учителей, учеников и экспертов в сфере образования, также подтверждает, что дистанционная форма обучения крайне негативно сказывается на системе образования страны. Оценивание знаний в онлайн-школах приобрело формальный характер. Отметки ставились не по заслугам учеников, а скорее поддерживались на уровне, сложившемся в предыдущие три четверти. Очевидно, учителя пытались таким образом исключить или минимизировать негативное воздействие новых обстоятельств на итоговые оценки школьников. В целом же, такая тенденция связана с непродуманностью адаптации к дистанционной форме обучения», — сказано в сообщении.

Исследователи выдвигают предположение, что подобная низкая оценка дистанционной формы обучения в стране связана с всеобщей неподготовленностью к новой форме образования и материально-техническими трудностями.

«Треть опрошенных (30%) считают, что главный недостаток дистанционного обучения – это стресс для детей, учителей, родителей. 28% участников опроса ответили, что обучению в основном препятствуют технические сложности и медленный интернет. В разрезе областей больше всех технические сложности и трудности с интернетом испытывают жители Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей – 44%, 39% и 40% соответственно», — приводятся результаты опроса.

По мнению 19% респондентов основным недостатком онлайн-обучения является низкое качество образования. 9% респондентов считают главной трудностью отсутствие компьютера.

«Качество интернет-соединения является одним из главных факторов онлайн-обучения. Результаты проведенного исследования Demoscope показали, что у половины опрошенных граждан (49%) средняя скорость интернета, иногда бывают трудности. У четверти граждан (25%) качество интернета плохое, в их районе всегда медленный интернет. Низкую скорость интернета больше других (35%) отметили жители Алматинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей. У 22% респондентов, скорость интернет-соединения хорошая, без нареканий. Самый большой процент высокой оценки качества интернета (38%) в Нур-Султане и Кызылординской области. Данный показатель свидетельствует об усугублении неравенства в доступе к образованию во время пандемии», — говорится в сообщении.

42% граждан оценили работу госорганов в сфере организации дистанционного образования как среднее. По их мнению, часть проблем осталась нерешенной. 13% респондентов считают, что власти справились на «отлично». Оппонируют им треть казахстанцев (36%). Они считают, что дистанционное обучение – это провал, и министерство образования и науки оказалось не готово к онлайн-обучению.

«Важным индикатором общественного настроения является отношение граждан к принимаемым со стороны правительства мерам. Интересно, что в вопросе о том, какую форму обучения граждане считают наиболее оптимальной в условиях глобальной пандемии коронавируса, мнения респондентов разделились примерно поровну. 35% считают, что надо предоставить людям право выбора удобной формы обучения; 33% казахстанцев – за онлайн-обучение, так как это вынужденная мера; 29% выразили скептическое отношение к онлайн-формату. По их мнению лучше ходить в школу и университет как раньше. Безграмотность страшнее коронавируса. Результаты проведенного опроса Бюро общественного мнения Demoscope показывают, что дистанционная форма обучения не устраивает казахстанцев во многом из-за отсутствия материально-технических условий и неготовности системы образования к новому учебному году. Также данные опроса демонстрируют увеличение регионального неравенства между учащимися, в том числе из-за разного доступа к интернету», — сказано в сообщении.

Всего, по информации бюро, с 6 по 9 октября было опрошено 1,1 тыс. человек в 14 областях и городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Опрос проводился на казахском и русском языках путем телефонных звонков на стационарные номера. В опросе приняли участие 25% мужчин и 75% женщин старше 18 лет. Основой для выборки послужила абонентская база стационарных телефонных номеров по Казахстану.

«Для данной выборки максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 3%», — уточняет Demoscope.