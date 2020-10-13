Пожертвовать ткани и органы для трансплантации посмертно можно через eGov.kz

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Алматы. 13 октября. КазТАГ – Пожертвовать ткани и органы для трансплантации посмертно можно через eGov.kz, сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

«На eGov.kz доступна онлайн-функция по предоставлению согласия или отказа на пожертвование тканей или органов для трансплантации», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, для получения услуги необходимо авторизоваться через ЭЦП или одноразовый пароль, выбрать услугу «Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации» в разделе «Здравоохранение». Далее пользователь выбирает тип заявления: «Регистрация отзыва на согласие» либо «Регистрация согласия».

«В мае текущего года были внесены поправки в закон, который получил большой отклик среди населения. Сегодня, учитывая обратную связь, полученную от населения, была разработана услуга, позволяющая оформить согласие или отказ на изъятие органов. Ранее для этого нужно было обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены и написать заявление, сейчас – не выходя из дома», — комментирует председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.

Отмечается, что в случае регистрации согласия, у пользователей есть возможность выбора определенных органов в целях трансплантации, которые указываются при подаче заявления на eGov.kz.

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