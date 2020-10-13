Доля имеющих сбережения снижается в Казахстане

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Проведенный опрос показал, что доля граждан, имеющих сбережения, снижается в Казахстане, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«Данные в рамках опроса Национального банка по инфляционным ожиданиям населения показывают, что доля респондентов, имеющих сбережения, снижается (до 16%в сентябре 2020 года, в августе – 18%). Большинство опрошенных в сентябре дали негативную оценку времени для формирования сбережений – 42%, однако эти негативные оценки начали снижаться по сравнению с 47% в августе», — сообщил Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, «в значительной степени рост совокупных депозитов складывается за счет мартовской курсовой переоценки, а также плавного перетока полученного дохода по валютным вкладам в тенговые депозиты в последующем».

«Депозиты в банковской системе на конец августа составили $20,7 трлн, увеличившись с начала года на 8,7%. Тенговые вклады выросли на 14,2% до Т12,4 трлн, валютные вклады – на 1,4% до Т8,3 трлн. В результате, уровень долларизации депозитов за восемь месяцев 2020 года снизился до 40,2% (43,1% в декабре 2019 года)», — уточнил Досаев.