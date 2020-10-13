Президент vs Nur Otan

Как Касым-Жомарт Токаев может предотвратить «возвышение» Бауыржана Байбека

Пока диванные аналитики гадают, каким будет окончательный партсписок Nur Otan, войдут в него люди, «верные» первому зампреду партии Бауыржану Байбеку или нынешнему «начальнику» мажилиса Нурлану Нигматулину, в стране нарастает всеобщая апатия. За три месяца до финиша года, становится все более очевидным если не крах, то уж точно резкое торможение экономики страны, падение уровня жизни абсолютного большинства населения, лавинообразный рост безработицы – особенно скрытой, то есть, не зафиксированной официально.

Иначе говоря, на первый план в свете предстоящей парламентской кампании выдвигается не то, кто войдет в партийные списки, а то, кто придет голосовать за списантов. В разговоры о том, что «наверху» давно «нарисовали» состав будущего мажилиса, честно говоря, верится плохо: не те нынче времена. Для центров принятия решений (будь то Акорда или Библиотека) сейчас на первый план выходит явка избирателей.

А с этим в условиях экономической неразберихи и эпидемиологической неопределенности могут возникнуть большие проблемы. В прошлые, так называемые «тучные» годы явка мало волновала «выборщиков» из АП: в Центризбиркоме с готовностью дорисовывали нужный процент, пуская в ход так называемые «резервные» бюллетени. Нынче же закулисные дирижеры опасаются сфальшивить – особенно на фоне белорусских и в первую очередь – киргизских событий. Конечно, соседский «недопереворот» в Казахстане вряд ли повторится. Но определенная радикализация «улицы» вполне возможна.

Президент Токаев упустил – в равной степени по объективным и по субъективным причинам – момент для реализации обещанных им «глубоких» политических реформ. В том числе – развития многопартийности. Появись в стране за прошедшие после этих обещаний полтора года еще три-четыре партии различных политических ориентаций, действующему президенту можно было бы спокойно объявлять дату очередных выборов парламента, не опасаясь получить депутатский корпус, потенциально способный устроить ему «Библиотечный день». В этом случае новые политические формирования при всем их программном оппонировании власти составили бы действенный противовес «обновленному» Nur Onan. И в то же время были бы лояльны второму президенту, давшему им возможность стать легитимными парламентскими партиями. В этом случае Касым-Жомарт Токаев мог бы публично сдать нуротановский партбилет, объявив себя беспартийным лидером всех казахстанцев.

Другой сценарий – торжественная передача «ключей» от Nur Otan из рук первого президента второму. Это наполнило бы, заметим в скобках, конкретным смыслом недавний посыл Нурсултана Назарбаева о том, что он «не ошибся» с выбором преемника. Но такое едва ли реально: партия на сей момент – единственный политический актив близкой к Елбасы части элиты, не желающей токаевских перемен (пока, правда, лишь провозглашенных).

Не исключено, что именно с подачи этих закулисных акторов было принято решение провести праймериз Nur Otan с последующим «возвышением» второго де-юре и первого де-факто человека в партии – Бауыржана Байбека. Этот сценарий подробно расписал политолог и публицист Дастан Кадыржанов, напророчив превращение Казахстана в парламентскую республику с минимализацией, а то и полной ликвидацией института президентства.

Очевидно, что такая перспектива не улыбается Касым-Жомарту Кемелевичу. Противопоставить этому он может немногое, а по существу только одно – перенос даты выборов на неопределенное время под предлогом, например, надвигающейся второй волны пандемии коронавируса. Уже сегодня санитарные власти страны точечно возвращают карантин на севере Казахстана, а со вторника, 13 октября, в Мангистауской области. Более того, на днях министр здравоохранения Алексей Цой не исключил повторения общенационального локдауна уже в декабре – в разгар потенциальной избирательной кампании.

Эти меры, если они будут приняты, поставят парламентские выборы на грань срыва. Либо дадут возможность оспорить результаты потенциально манипулятивного онлайн-голосования, которое в таком случае станет превалирующим.

А дальше – дело техники. Президент под любым конституционным предлогом (найти таковой будет несложно) распускает мажилис, законодательные функции в этом случае переходят к сенату. А спикер последнего Маулен Ашимбаев, будучи чисто технической фигурой, организует законодательное обеспечение всех необходимых президенту реформ. Вплоть до изменения статуса парламента и лишения парламентариев депутатской неприкосновенности.

К слову, с такой инициативой на днях выступила группа общественных активистов, направившая президенту письмо, которое подписали 262 человека. Даже если это письмо не удостоится официального ответа (а скорее всего так и будет), президент «слышащего государства» сможет использовать его в своих политических интересах.

После этого парламентские выборы – проведенные в конституционные сроки или отложенные – потеряют интерес для львиной доли «фигурантов» нуротановского партсписка и окончательно превратят затею с праймериз в провальную. В итоге заместитель Нурсултана Назарбаева по партийной линии, давний «заклятый друг» нынешнего хозяина Акорды (одна только история с президентским запретом достраивать лоббируемый г-ном Байбеком горнолыжный курорт в урочище «Кок Жайляу» чего стоит!) будет окончательно дискредитирован перед Библиотекой.

Понятно, что на сегодняшний день эта версия развития событий выглядит умозрительной. Приобрести реальные очертания она имеет шанс в случае совпадения многих факторов – политических, экономических, межэлитных и, наконец, санитарно- медицинских. Не стоит забывать и о факторе времени. В соответствии с Конституцией дата очередных выборов должна быть объявлена президентом уже в конце октября. Так что ждать разрешения интриги осталось недолго.

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