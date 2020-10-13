Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Марат Кульдиков назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства РК Кульдиков Марат Мухаметкалиевич назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», — говорится в сообщении во вторник

Кульдиков окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК по специальности «организация и техника противопожарной защиты», в 2000 году — Кокшетауский технический институт АЧС РК по специальности «пожарная безопасность».

Работал на разных должностях в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях. В 2016-2019 гг. — заместитель председателя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. С марта 2019 года по настоящее время занимал должность первого заместителя председателя комитета по чрезвычайным ситуациям.