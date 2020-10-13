Токаев признал легитимность Жээнбекова и поддержал его действия

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал легитимность главу Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и поддержал его действия, сообщает корреспондент агентства.

«Президент С. Жээнбеков является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнер и союзник», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter во вторник.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.