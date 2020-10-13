Токаев освободил Пшембаева от должности ответсека МИИР

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мереке Пшембаева от должности ответственного секретаря министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности ответственного секретаря министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.

Пшембаев занимал пост ответсека МИИР с апреля 2019 года, до этого он с августа 2014 года возглавлял комитет автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию, а еще раньше – с октября 2013 года по август 2014 года был вице-министром транспорта и коммуникаций.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь.