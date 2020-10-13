Токаев поручил построить учебно-лабораторный комплекс на базе Евразийского университета

Новости 88 0
Алиев использует окно возможностей в Карабахе Алиев использует окно возможностей в Карабахе
2706

Нур-Султан. 13 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ректору Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлану Сыдыкову построить на базе вуза учебно-лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев дал Ерлану Сыдыкову ряд поручений, в том числе по строительству на базе Евразийского национального университета учебно-лабораторного комплекса», — говорится в сообщении во вторник.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности Евразийского национального университета и планах по реализации стратегии развития учебного заведения на 2020-2025 годы.

«Положительно оценив результаты работы ЕНУ, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости укрепления его международного статуса в качестве лидирующего вуза в регионе. Главе государства также рассказали об открытии «Академии Абая» на базе университета. Президент подчеркнул важность работы по популяризации наследия Абая Кунанбайулы за рубежом в качестве бренда», — сказано в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Токаев поручил акиму Шымкента привлекать инвестиции в город и создавать рабочие места
  2. Токаев поручил выплатить семьям умерших медиков пособия без проведения расследований
  3. Токаев поручил решить вопрос с трехсменными и аварийными школами в ЗКО
  4. Токаев поручил оснастить армию современными средствами радиационной и химзащиты
  5. Токаев поручил учесть санкции против РФ и конфликт в Закавказье в антикризисном плане

Новости партнеров

Загрузка...