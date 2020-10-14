Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Казахстан готовится к ратификации соглашения с США о воздушном сообщении, передает корреспондент агентства.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, подписанное в городе Нур-Султан 30 декабря 2019 года», — говорится в проекте закона, представленном в среду.

По документу Казахстан и США предоставляют друг другу права для выполнения международных воздушных авиаперевозок, в том числе: право осуществлять полет через свою территорию без посадки; право делать остановки на своей территории с некоммерческими целями.

Также стороны, по соглашению, предоставляют друг другу право осуществлять международные воздушные перевозки между пунктами на следующих маршрутах:

— для авиапредприятий Казахстана из пунктов, расположенных за пределами Казахстана, через Казахстан и промежуточные пункты в любой пункт или пункты США и дальнейшие пункты, а также для чисто-грузовых перевозок между США и любым другим пунктом или пунктами;

— для авиапредприятий для авиапредприятий США из пунктов, расположенных за пределами США, через США и промежуточные пункты в любой пункт или пункты Казахстана и дальнейшие пункты, а также для чисто-грузовых перевозок между Казахстаном и любым другим пунктом или пунктами.