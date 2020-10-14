Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Власти Казахстана начали подготовку к празднованию Дня столицы в 2021 году, передает корреспондент агентства.

«Перенести день отдыха с субботы 3 июля 2021 года на понедельник 5 июля 2021 года», — говорится в проекте постановления правительства, представленном в среду.

Как заверили разработчики из министерства труда и социальной защиты населения, «принятие проекта не повлечет социально-экономических и/или правовых последствий». Авторы проекта добавили, что «заблаговременный перенос выходных дней даст возможность эффективно планировать отдых, культурно-массовые и корпоративные мероприятия, а также связанные с ними расходы».

«Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов: в целях рационального использования рабочего времени в 2021 году», — сказано в пояснительной записке.

Решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу было принято постановлением Верховного совета РК 6 июля 1994 года, а 10 декабря 1997 года первый президент РК Нурсултан Назарбаев окончательно утвердил данное решение. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, а уже через два месяца – 10 июня состоялась официальная презентация Астаны мировому сообществу в качестве новой столицы Казахстана. 23 марта 2019 года Астану переименовали в Нур-Султан.

День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником, который совпадает с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2021 году День столицы приходится на вторник.