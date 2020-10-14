Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ — Теплая погода без осадков сохранится в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются местами осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра, в северной и восточной части – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +5+7.

В Восточно-Казахстанской области днем без осадков, ночью дождь и снег, возможен туман. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Акмолинской области области без осадков. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Актюбинской области без осадков. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Атырауской области без осадков. Днем +19+24, ночью +3+8.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, ночью заморозки +1+3. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Туркестанской области без осадков. Днем +22+27, ночью +5+10.

В Кызылординской области без осадков. Днем +20+25, ночью +2+7.

В Западно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +1+6.

В Костанайской области днем без осадков. Днем +16+21, ночью +1+6.

В Карагандинской области без осадков. Днем +11+16 (на юге +20), ночью +2+7 (на юге -2).

В Алматинской области без осадков. Заморозки +1+3. Днем +16+21, ночью +2+7.

В Мангистауской области без осадков. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Павлодарской области без осадков, местами туман. Днем +12+17, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.