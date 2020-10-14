Война Миров. Левый разворот Папы Римского

Ватикан разочарован в капитализме, потому что выживать нужно всем миром

В период противостояния лагерей капитализма и социализма Святой Престол верно и последовательно держал сторону буржуинов. Но после того как соцлагерь капитулировал и капитализм оказался предоставлен сам себе, его деятельность без внутренних и внешних тормозов и ограничений стала пугать. Сначала Римский клуб недвусмысленно заявил, что с капитализмом пора завязывать. А теперь и Его Святейшество Франциск издал энциклику, которая по духу ничуть не противоречит кодексу строителя коммунизма.

Склонение чаши политических весов в сторону социализма – отнюдь не предопределенность в политической элите коллективного Запада. Так, в британских школах министерство образования под руководством Ника Гибба запретило учебники с критикой капитализма, приравняв ее к «поощрению незаконной деятельности». И тут Папа Римский в своей «социальной энциклике» прямым текстом указывает, что логика рынка, основанная на прибыли и культуре отбросов – тупиковое направление для человечества. Нужно думать о всеобщем благе, поскольку спасение в одиночку для землян бесперспективно.

Папа Римский Франциск взял свое духовное имя в честь святого Франциска Ассизского, который к личному богатству относился строго отрицательно. К тому же нынешний глава Святого Престола из Аргентины (первый Папа из Нового Света) и первый из ордена иезуитов (в нем обет бедности никто не отменял). Ряд историков считает, что первым в мире социалистическим государством является не СССР, а Парагвай. Иезуиты к истории этой бывшей испанской колонии имеют самое непосредственное отношение. И хоть Парагвай в его социалистическом (протосоциалистическом) виде был уничтожен в ходе Парагвайской войны 1864-70 гг., но память о том эксперименте в Латинской Америке довольно обширная, хотя о самой войне известно больше.

В документе «Fratelli Tutti» («Все братья») перед тем, как предложить свое видение правильного мира, Папа Римский перечисляет пороки нынешнего. Пороков там много, даже слишком. Это не первая энциклика, где Его Святейшество критикует современное состояние общества и причины, по которым оно до этого докатилось. Однако если сравнить документ 2015 года, то за прошедшие пять лет католический лидер обвиняет капитализм в лоб и достаточно жестко.

Католики никогда не были в авангарде капитализма. Если бы наихристианнейшие (к ним так обращались) монархи Карл V Габсбург и его сын Филипп II задавили протестантские Голландию и Англию, то Европу ждали бы вариации на тему постфеодализма. Но на том историческом этапе победил капитализм, который в своем развитии прошел доиндустриальную, индустриальную и вошел в нынешнюю гипериндустриальную (еще ее называют постиндустриальная) фазу. И все-таки одно дело не идти в передних рядах и совсем другое – начать отмежевание.

Папа Римский Франциск в метрике о рождении имеет запись Хорхе Марио Бергольо, его родители – эмигранты-рабочие из Италии. Скорее всего, данное обстоятельство играет не последнюю роль в том, что первое лицо католического мира очень внимательно следит за проблемами эмигрантов и иммигрантов. Под руководством Его Святейшества не только государство Ватикан, но и 1,3 млрд католиков, большинство из которых приходится не на страны «золотого миллиарда». Если Дональд Трамп в качестве президента США может отгородиться от остального мира визовыми, протекционистскими и прочими барьерами, то 266-ой глава Святого Престола обязан смотреть на ситуацию гораздо шире и глубже.

В середине «нулевых» годов американские исследователи, особенностью которых остается привычка сравнивать все, что только можно сравнить, изучили эффективность действующих систем управления. Вообще-то, самой лучшей в плане управления оказалась мафия. И нравственность там предельно высокая, потому что ошибка – убивают. А вот из государств-членов ООН первое место занял Ватикан.

Любой начальник католического прихода в рамках своей компетенции обязан все вопросы решать самостоятельно. Если же проблема выше его полномочий, то он пишет пятишаговую аналитическую записку епископу. По структуре такая записка на двух страницах представляет собой следующее: 1 – описание ситуации; 2 – формулирование проблемы; 3 – выработка альтернативных решений (минимум три); 4 – выбор решения (почему оно автором считается оптимальным); 5 – реализация.

Здесь важно заметить, что если человек не умеет писать такие аналитические записки, то его элементарно не поставят главным в приходе. «Подсиживать» епископа бесполезно, поскольку он назначается пожизненно. Если функционер католической церкви хочет стать епископом, то должен либо ждать смерти действующего, либо активно заниматься миссионерской деятельностью. Создал новое епископство – ставят во главе него.

Когда предела компетентности не хватает епископу, он пишет кардиналу уже восьмишаговую аналитическую записку. Там добавляются следующие пункты: разработка плана мероприятий; разработка индикаторов, по которым можно мониторить (отслеживать) и оценивать; выработка критериев решений. Минус данной схемы – время. Все остальное – плюсы.

Ну а когда собирается в Ватикане конклав с участием Папы Римского, то используется восемнадцатишаговая модель. Кроме Ватикана в то время применялась только органами государственного управления в Канаде. Там, в частности, включена «дефектная ведомость» – то, чего невозможно сделать на данном этапе (риски). Кому невыгодно, кто проиграет, как будет бороться и как работать с этими людьми – все включено. Работать максимально мало – принцип работы Ватикана (нужно много времени посвящать общению с Богом). Аналитические записки позволяют снизить количество принимаемых решений. Но если уж выделен час на работу, то все топ-менеджеры Римской католической церкви на планете в данный час являются доступными.

Когда религиозный и государственный деятель в одном лице, прошедший сложную и успешную карьеру, в возрасте 83 лет заявляет, что капитализм – это бяка, то адептам невидимой руки рынка, которая якобы всем воздает по заслугам, наносится серьезный идеологический, политический и моральный удар одновременно. Мы привели обзор функционирования системы управления католической церкви и Ватикана для того, чтобы аргументировать один принципиальный момент: Папа Римский не может сделать левый (фактически социалистический) поворот в силу сиюминутных заблуждений либо каких других несистемных факторов. Сам принцип работы Святого Престола направлен на то, чтобы максимально исключить частности и определиться с основополагающими вещами.

Политическую линию Папы Римского Франциска трудно приписать к какому-либо лагерю. Если мы обратимся к избирательной гонке в США, то для республиканцев будут созвучны идеи ценности семьи, тогда как вред частной собственности покажется кощунством. Демократы к риторике о всеобщем и общественном благе более привычны, но им глава католиков не нравится осуждением гомосексуализма и запретом абортов (если это не продиктовано медицинскими показаниями). Как бы то ни было, но в Штатах под 90 млн католиков (четвертое место в мире), а на американские католические епархии приходится порядка 60% финансов Римско-католической церкви. Вторая по богатству католическая церковь находится в Германии.

Если заявления и позиция Греты Тунберг могут являться чьим-нибудь проектом, то Папа Римский Франциск в состоянии сам проводить генеральную линию, пусть и в согласии с Римской курией. «Когда дух богатства входит в сердце монаха, монахини, священника, епископа или папы, когда они начинают копить средства, чтобы обеспечить будущее, тогда их будущее не в Иисусе. Когда монашеская община начинает копить деньги, то Бог настолько добр, что посылает ей неумелого эконома, который приводит затею к провалу. Такие неумелые экономы являются лучшим благословением Бога для нашей церкви, потому что делают ее свободной, делают ее бедной», – из проповеди в кафедральном соборе Гаваны, сентябрь 2015. Это и пять лет назад звучало несколько в противоход насаждаемому главными масс-медиа бизнес-мышлению и прагматизму. Сейчас, в ситуации коронавируса и кризиса глобальной хозяйственной системы, фактическое обращение Папы Римского к левым взглядам и ценностям влияют на общий расклад глобальных сил.

В серьезный кризис всегда теряют свои позиции центристы, потому что из-за катаклизмов население радикализуется и тянется к полюсам. В Германии периода кризиса Веймарской республики массы шли либо в нацисты, либо в коммунисты. В кризис невероятно насыщенного 2020-го года Его Святейшество обозначил себя на левой стороне баррикад.

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