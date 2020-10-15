Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – ТОО «City Transportation Systems» (бывшая «Астана LRT») хочет заказать разработку сайта и мобильного приложения за Т12,3 млн, передает корреспондент агентства.

«Наименование – работы по созданию (разработке) информационной системы; дополнительная характеристика – услуги по разработке единой информационной системы (сайт, мобильное приложение) для городских транспортных сервисов с возможностью обеспечения личным кабинетом пользователей системы автоматизированного велопроката (ДИТ); плановая сумма – Т12 345 982,14», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 20 октября в 17.30 и завершится 4 ноября в 17.30.

Отметим, что у системы велопроката компании City Transportation Systems уже есть официальный сайт velobike.kz.