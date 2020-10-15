Кинотеатры – «родные дети или пасынки»?

Сетевые СМИ о проблемах киноиндустрии

«На театральных сценах — парад премьер!» — Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека БЕКШИНА, которое вступило в силу с 6 октября 2020 года, городские театры могут возобновить работу при условии заполняемости не более 50% от количества посадочных мест.

Также при рассадке должна соблюдаться социальная дистанция, обеспечиваться усиленный санитарно-дезинфекционный режим, бесперебойная работа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Подробностями работы в новом сезоне с «Комсомолкой» поделилась директор ГАТОБ им. Абая Ая КАЛИЕВА.

— ГАТОБ им. Абая — репертуарный театр, «золотой фонд» которого составляет свыше 70 спектаклей. Еженедельно с четверга по воскресенье нашим зрителям представляются шедевры оперного и балетного искусства. В новом сезоне театр, максимально сохраняя традиции, продолжит свою деятельность в прежнем режиме.

Если говорить о расширении возможностей для зрителей посетить понравившийся спектакль, то в нынешнем сезоне каждая постановка и концерт будут проходить по два дня подряд. Этот антрепризный режим показа сохранится в театре до полной стабилизации ситуации с пандемией. Для любителей и ценителей камерной музыки по средам в галерее АРТЕ будут проходить концерты с участием солистов оперы, артистов оркестра и хора.

Готовятся к встрече со зрителем в знаменитой алматинской Лермонтовке. Здесь рассадка в зале предусмотрена «через кресло». Стоимость билетов также не изменится. Свой 88-й сезон театр откроет 15 октября и по традиции — премьерами. За первую неделю после семимесячного перерыва их будет сразу три!

Казахский государственный академический театр драмы им. М. Ауэзова также распахнет свои двери 15 октября. В администрации сообщили, что рассадка в зале будет через одно место. А стоимость билетов варьироваться от 500 до 2000 тенге.

Стартовала продажа билетов на спектакли Театра для детей и юношества имени Наталии Сац. На входе в театр будет проводиться термометрия (лица с повышенной температурой и ОРВИ допускаться на спектакли не будут). Наличие маски и перчаток обязательно! Рассадка так же предусмотрена через кресло.

««Нам не объяснили, чем кинотеатры опаснее поездов». Что думают казахстанцы о карантине в выходные» — С начала пандемии в стране из 90 кинотеатров закрылось 10%, утверждает Константин ГОРОЖАНКИН – один из создателей системы онлайн-продажи билетов в кино и различные культурно-развлекательные мероприятия «Тикетон». Помимо Казахстана сайт работает в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане. Там кинотеатры не закрывают.

«Управление ситуацией в стране какое-то странное. Видно, что у правительства нет нужного количества цифр и анализа, что и как развивается. Кинотеатры до сих пор закрыты, хотя владельцы готовы обеспечить меры безопасности на более высоком уровне, чем в поездах, автобусах и самолётах. Никто так и не объяснил, почему они работают, а кинотеатры – нет, чем они отличаются. Там люди тоже дышат одним воздухом, но система кондиционирования, к примеру, в автобусах гораздо хуже, чем в кинотеатрах«, – считает Константин Горожанкин.

««Практически банкроты»: Кинотеатры закрываются по всему Казахстану» — Кинотеатры одними из первых закрыли на карантин, и до сих пор им не дали разрешения на работу. Тем временем, когда десятки отечественных и зарубежных киноновинок ждут своего звездного часа, зрители теряют интерес к просмотру фильмов на больших экранах, предпочитая онлайн-показы. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» решила выяснить, смогут ли владельцы кинотеатров восстановить бизнес после полугодового простоя.

Пандемия сделала убыточными многие сферы деятельности, и кинопромысел — не исключение: пострадали и прокат, и производство конвента, говорит исполнительный директор киноцентра «Арман» Бауыржан ШУКЕНОВ.

«После отмены карантина надо думать о том, как содержать такое количество работников. Это один из самых важных вопросов. Чтобы достичь того уровня, который был до пандемии, прежде всего, нужно максимально сокращать людей. Мы, наверное, не сможем достичь уровня заработных плат, которые и до пандемии были не очень-то и высокими. Я думаю, что в технологиях кинопоказа задержка будет очень серьезной, потому что за это время произошел скачок доллара, а все обслуживание техники и оборудования 100% производится за границей и покупается за валюту. Времена ждут нас нелегкие», — прогнозирует Шукенов.

Помимо отсутствия выручки, кинокомпании столкнутся с уменьшением объема инвестиций. Так, акционеры отдают место для кинотеатра под другой бизнес, который в условиях ограничительных мер станет более рентабельным.

«Самый тяжелый процесс — это то, что кинотеатры начали закрываться по всему Казахстану. Это тревожный симптом в плане того, что акционеры кинокомпаний не видят дальнейшей возможности продолжать существовать в условиях пандемии и площади, которые были предназначены под кинотеатры, стали отдавать под другие виды деятельности. Потому что нынешняя неопределенность негативно влияет на наш бизнес», — заметил спикер.

Потери кинотеатров, по его словам, практически составили 100%. Бауыржан Шукенов предупреждает, что после снятия карантина понадобится немало времени для преодоления его последствий, а за два последующих года индустрия может недосчитаться 10 млрд тенге.

Аналогичного мнения придерживается и президент ассоциации кинотеатров, управляющая кинотеатром «Юбилейный» в Усть-Каменогорске Мунира ЯГУДИНА.

Мунира недоумевает: почему деятельность кинотеатров до сих пор под запретом, в то время как работают другие сферы развлечений?

«Состояние кинотеатров на данный момент — они уже практически банкроты. Многие из них испытывают настолько серьезные проблемы, что, возможно, и не откроются. На данный момент шесть уже объявили о закрытии. Чем дольше эта ситуация будет продолжаться, тем больше кинотеатров не откроется. Ситуация жесткая, она очень нехорошая, и, самое обидное, никто не знает, до каких пор так будет продолжаться. У индустрии очень много вопросов, начиная с того, почему открылись театры, почему самолеты набиты пассажирами, а кинотеатры, которые спокойно могут обеспечить любые санитарные нормы, открывать не разрешают», — задается риторическими вопросами президент ассоциации кинотеатров.

««Коронавирус – не чума». Как переживает пандемию киноиндустрия Казахстана» — В Алматы впервые за полгода (11 октября) прошёл закрытый пресс-показ нового семейного фильма «Лесси. Возвращение домой». Премьера состоялась в амфитеатре ТРЦ «Алмалы» при поддержке Bekmambetov cinema. Мировая презентация прошла ещё в феврале в Германии, но в Казахстане фильм так и не вышел на большие экраны из-за введения чрезвычайного положения и карантина.

На показ пригласили представителей казахстанского кинематографа и отечественных селебрити, которые давно не ходили по красным дорожкам и не встречались с фанатами. По их словам, пандемия нанесла такой урон по киноиндустрии, что оправиться после кризиса будет не каждому под силу. Под угрозой банкротства кинотеатры (которых всего в Казахстане 95), а также срыв съёмок отечественных фильмов.

Мы поговорили с гостями пресс-показа, другими представителями индустрии, а также обратились в Государственный центр поддержки национального кино, чтобы узнать, как переживает пандемию киноиндустрия Казахстана и чем ей грозит дальнейший карантин.

По данным Альянса кинотеатров, убытки владельцев кинотеатров за время простоя оцениваются в сумму от 5 до 15 млрд тенге, а по информации Министерства культуры и спорта, на 1 сентября эта цифра достигла 20 млрд тенге.

Конечно, такая ситуация складывается не только в Казахстане, но и по всему миру. Многие премьеры были перенесены на 2021 год, а те, кто уже начал показ в предкарантинное время, вынуждены были опубликовать фильмы в интернете.

Согласно статистике, после открытия ТРЦ, бассейнов и спортзалов вспышки заболеваемости не произошло. При соблюдении правил и в кинотеатрах ничего опасного нет, считает Рафаиль КИПШАКБАЕВ, доцент кафедры «Эпидемиология и доказательная медицина» Казахстанского медицинского университета ВШОЗ, кандидат медицинских наук.

«Covid-19 – это не чума или туберкулёз. Достаточно соблюдение дистанции около 1,5 метра, недопущение в кинотеатр лиц с явными признаками заболевания и обязательное ношение масок. Также важно заполнять зал не полностью – от 30 до 50%. Как раз при такой заполняемости дистанция будет соблюдена«, – говорит Рафаиль Кипшакбаев.

«Петиция за возобновление работы кинотеатров» — Народное обращение граждан, представителей киноискусства, Ассоциации владельцев кинотеатров Республики Казахстан «Альянс Кинотеатров» к Президенту Республики Казахстан ТОКАЕВУ Касым-Жомарту Кемелевичу.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Практически все организации нашей страны вернулись к своей работе, кроме культурно-досуговых учреждений, в том числе кинотеатров. Учитывая показатели стабильного снижения заболеваемости COVID-19, просим Вас отменить запрет, и разрешить деятельность кинотеатров с применением ограничительных мер, рекомендованных Министерством здравоохранения. По всей стране функционируют торговые центры, предприятия общественного питания, фитнес центры, рынки, общественный транспорт. Кинотеатры — одно из самых безопасных общественных мест, где легко рассадить всех посетителей с соблюдением ограничительных мер. Помещение любого кинозала изначально просторное и хорошо вентилируемое… Кинотеатры Казахстана закрыты с 13 марта текущего года и по сей день не могут начать свою деятельность. В связи с вышеизложенным, просим Вас разрешить возобновление работы кинотеатров».

«Киномеханик работает дворником: как в Казахстане умирают кинотеатры» — Коронавирус причинил колоссальный ущерб киноиндустрии Казахстана. Кинотеатры закрыты, более пяти тысяч человек лишились работы, съемки многих картин поставили на паузу, а уже отснятые и смонтированные фильмы просто пылятся на полках в ожидании премьеры. Карантин в городах Казахстана постепенно смягчают: уже открыты рестораны, салоны красоты, ТРЦ и даже театры. Но кинотеатрам так и не дают впустить зрителей. Уже семь месяцев весь кинобизнес Казахстана пребывает в анабиозе, и неизвестно, когда он закончится. Редакция Liter.kz задалась одним простым вопросом: когда кинотеатрам все же разрешат открыться, будет ли что открывать?

В поисках ответа мы обзвонили как крупные казахстанские сети кинотеатров, так и мелких региональных участников этого рынка. Они рассказали, как выживают в кризис их сотрудники, и на какие жертвы они готовы пойти ради того, чтобы вновь начать работать.

«Известный актер обвинил кинотеатры в мошенничестве» — Мейржан ТУРЕБАЕВ сделал сенсационное заявление. Продюсер и актер рассказал, как научился выживать без кинотеатров. Из-за пандемии все сети кинопроката закрыты по сей день. Для режиссеров и продюсеров это крах, ведь прокат фильмов приносил им стабильный заработок.

Мейржан признался, что не хочет, чтобы кинотеатры вновь работали — «Пусть не открываются… За 6 месяцев, проведенных на карантине, я понял, что есть и другая работа. Даже не оглядываясь на кинотеатры. Последнее время мы стали зависимы от них. Снимаем раз в год один фильм, смотрим на кассу, ждем, когда упадут деньги. У нас еще кинотеатры нечестные, половину денег дают, половину не дают, обманывают, от налогов убегают. Договор заключаем 50 на 50, но на руки нам дают всего лишь 20%» — рассказал Мейржан в программе Paparazzi.

«Кинотеатры — развлечение, без которого можно обойтись – Цой» — Минздрав Казахстана думает над тем, как запустить кинотеатры. Об этом 14 октября на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Алексей ЦОЙ, сообщает корреспондент zakon.kz.

Почему в театрах разрешена заполняемость только на 50%, а в самолетах на 100%? Чем отличается 1,5 или 3-часовой перелет внутри Казахстана с приемом пищи от просмотра спектакля с антрактом? Почему кинотеатры не открылись до сих пор? – задали вопрос министру.

Он ответил, что передвижение – необходимая мера. Ведь людям часто нужно перемещаться по регионам по работе, медицинским показаниям, другим причинам. А развлечения, это формат досуговый, без которого население может обойтись.

Мы работаем над тем, что кинотеатры могли работать. Сейчас оцениваем, работаем с индустрией, «Атамекеном», есть предложения конкретные по послаблениями по аналогии с театрами. Сейчас это совершается, — ответил Алексей Цой.

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