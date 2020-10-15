Почти на 5% сократилась за девять месяцев 2020 года добыча нефти в Казахстане

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Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Почти на 5% сократилась за девять месяцев 2020 года добыча нефти в Казахстане, сообщает комитет по статистике.

«Добыча нефти в Казахстане в январе-сентябре 2020 года составила 55 млн тонн, что на 4,8% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года», — указывается в ежемесячном отчете комитета по статистике.

Согласно статданным, за январь-сентябрь добыто 9,4 млн тонн газового конденсата (+5,6%), 17,2 млрд кубометров природного газа (+3,6%), 80,8 млн тонн угля (-1,6%).

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