МСБ в Казахстане вновь освободили от платы за аренду госимущества до конца 2020 года

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Малый и средний бизнес (МСБ) в Казахстане вновь освободили от платы за аренду государственного имущества до конца 2020 года, передает корреспондент агентства.

«Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду) (…) дополнить пунктом 53-1 следующего содержания: «53-1. Арендная плата за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости не начисляется в период с 20 июня по 31 декабря 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса», — говорится в приказе министерства национальной экономики.

В документе уточняется, что «освобождение от арендной платы за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору».

Как напомнили в аппарате бизнес-омбудсмена Казахстана, ранее аналогичное освобождение вводилось на три месяца: с 20 марта по 20 июня.

«Таким образом, из-за введенных карантинных ограничений МСБ не будут начислять арендные платежи более девяти месяцев (с 20 марта по 31 декабря 2020 года). Предположительно, общая сумма сэкономленных бизнесом денежных средств за этот период составит порядка Т3,6 млрд», — прокомментировал в четверг ИО руководителя аппарата бизнес-омбудсмена Шынгыс Темир.

Приказ введен в действие с 14 октября и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июня.

«Имеются случаи, когда бизнес уже успел оплатить аренду после 20 июня. Наша твердая позиция – эти деньги должны идти в зачет будущих платежей. Для того, чтобы получить освобождение от аренды до конца года, необходимо на портале gosreestr.kz подписать дополнительное соглашение к основному договору аренды посредством ЭЦП», — уточнили в аппарате.