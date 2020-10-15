Почти в Т18 млн оценивают ремонт LED-дисплея на катке Медеу власти Алматы

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Почти в Т18 млн оценивают ремонт LED-дисплея на высокогорном спортивном комплексе (ВСК) Медеу власти Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление спорта города Алматы»; наименование – работы по ремонту/модернизации автоматизированных систем управления; дополнительная характеристика – работы по ремонту и восстановлению работоспособности LED-дисплея на объекте ВСК «Медеу»; плановая сумма – Т17 857 143», — говорится в описании лота, размещенного 13 октября на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 21 октября в 9.00 и завершится 5 ноября в 9.00.