Почти в Т18 млн оценивают ремонт LED-дисплея на катке Медеу власти Алматы

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Алматы. 15 октября. КазТАГ – Почти в Т18 млн оценивают ремонт LED-дисплея на высокогорном спортивном комплексе (ВСК) Медеу власти Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление спорта города Алматы»; наименование – работы по ремонту/модернизации автоматизированных систем управления; дополнительная характеристика – работы по ремонту и восстановлению работоспособности LED-дисплея на объекте ВСК «Медеу»; плановая сумма – Т17 857 143», — говорится в описании лота, размещенного 13 октября на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 21 октября в 9.00 и завершится 5 ноября в 9.00.

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