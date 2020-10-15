Исследования III фазы казахстанской вакцины от КВИ обещают завершить 24 апреля 2021 года

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Клинические исследования III фазы казахстанской вакцины от коронавирусной инфекции (КВИ) планируется завершить 24 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально допустила казахстанскую вакцину к клиническим исследованиям. С целью оценки безопасности и эффективности вакцины 17 сентября получено разрешение на проведение I фазы клинических исследовании казахстанской вакцины на базе Национального научного центра фтизиопульмонологии. 17 ноября завершатся клинические исследования II фазы и 24 апреля следующего года III фазы», — говорится в ответе минздрава, представленном в четверг Службой центральных коммуникаций (СЦК).

Для обеспечения потребности страны в вакцине против COVID-19 ведомство определило группы риска, подлежащие вакцинации.

«Предварительное количество подлежащих по республике составляет 2,8 млн человек или 15% от всего населения. Учитывая поручение Главы государства, предлагается расширить контингент подлежащих вакцинации против КВИ. Дополнительно предлагается включить сотрудников МВД, МЧС, минобороны, медико-социальных учреждений, а также социальные работники ПМСП, студентов, призывников. Протоколом МВК указанным госорганам поручено предоставление сведений о количестве лиц, подлежащих к вакцинации против CОVID-19 в разрезе регионов до 15 октября», — сказано в ответе МЗ РК.