Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Правила использования навигационных пломб на грузовиках установили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые правила использования электронных идентификаторов (навигационных пломб)», — говорится в приказе министерства финансов Казахстана.

Согласно документу, при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстан или из одного государства-члена ЕАЭС в другое государство-член ЕАЭС транзитом через территорию Казахстан грузовые отсеки автотранспортных средств пломбируются территориальными органами государственных доходов на государственной границе Казахстана с государствами-членами ЕАЭС электронными идентификаторами (навигационными пломбами).

«Оператор обязан незамедлительно в круглосуточном режиме информировать о следующих обстоятельствах, возникших при перевозке грузов комитет и орган государственных доходов на территории которого возникли обстоятельства: 1) отклонение автотранспортного средства от маршрута следования (автомагистрали республиканского значения) на расстоянии более 1 км; 2) поступление сигнала от электронного идентификатора (навигационной пломбы) о возможном вскрытии (неисправности) электронного идентификатора (навигационной пломбы) или о снижении уровня заряда батареи электронного идентификатора (навигационной пломбы) до 10% и ниже; 3) отсутствие связи с электронным идентификатором (навигационной пломбой) более двух часов; 4) отцепка движущего состава, на котором установлен электронный идентификатор (навигационная пломба), от автотранспортного средства; 5) возникновение технической неисправности автотранспортного средства по маршруту следования», — сказано в документе.